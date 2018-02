Baca descarta disputas personales y dice que autenticidad de audio está demostrada

El fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, reveló este martes que se enteró del supuesto audio entre el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el excontralor Carlos Pólit a través de un parte policial y de las redes sociales.

Tras aclarar que este tema no es un asunto personal ni de disputas, sino institucional, Baca emplazó a Serrano y Pólit a que digan cuál es el acuerdo y todos los detalles.



En su intervención tras participar en un evento sobre corrupción y delincuencia organizada, el fiscal general dio declaraciones a la prensa e hizo una analogía de la labor de los fiscales que investigan y llevan a la justicia a las personas que han cometido delitos. "Un fiscal es el que en un cuarto oscuro prende la luz para ver dónde están los ratones. Eso hace un fiscal y eso, obviamente, no les gusta y les incomoda a algunas personas".

Aseguró que ha dejado en evidencia al país "de que existe este audio en el que una persona, que es el Presidente de la Asamblea, el que dice que hay que 'bajarse' a Baca, porque es un peligro. Si yo era un peligro, ¿por qué no me llamó a un juicio político, por qué no me dijeron en la Asamblea que debía salir del cargo por la vía de un juicio político?", cuestionó.

Baca indicó que la autenticidad del audio ha quedado perfectamente demostrado y ambas partes- Serrano y Pólit- ya lo reconocieron. "Algo mucho más grave, el contenido del audio se acaba de confirmar, porque de la noche a la mañana aparecieron unos originales. ¿Cómo así ? ¿Por qué los tenía el Presidente de la Asamblea y no la Contraloría?", añadió.

Además, afirmó que muestra de lo que existe contra él es que a minutos de que hizo público el audio, la fiscal subrogante Thania Moreno le abrió dos investigaciones más.

También señaló estar dispuesto a acudir a la Asamblea Nacional para responder todas las inquietudes de los legisladores y que cumplirá sus funciones de fiscal. (I)