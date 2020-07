Audiencia para vincular a 13 personas en caso Daniel M. se cumple en la Corte Nacional

En tres salas de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la mañana de este viernes 17 de julio de 2020, se instaló la audiencia de vinculación de 13 personas más al proceso por presunta delincuencia organizada, en el que el principal procesado es el exasambleísta Daniel M.

La diligencia que se cumple bajo la dirección del juez nacional Marco Rodríguez, inició con la intervención de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien presenta la formulación de cargos contra los 13 sospechosos.

Además del asambleísta de Sucumbíos por la bancada del BADI, Eliseo A., la fiscal tiene previsto pedir la vinculación de Jorge J., exsubdirector del Secob; al exasesor de Daniel M., Jean B.; y todos los detenidos en el operativo del 14 de mayo pasado en la provincia de Manabí, quienes también son procesados por el delito de lavado de activos: Pablo C., Danny C., Franklin C., Miguel G., José P., José S., José V., Danilo V., Mario O. y Esteban A.

Al momento por delincuencia organizada están siendo procesados el exasambleísta por Manabí, Daniel M.; Edmundo T., exsecretario del Servicio de Contratación de Obras (Secob), Jennifer C. y Tania S., Angel A. y Olga M.

El 23 de junio pasado, el Tribunal de Apelación de la CNJ, presidido por el juez Iván Saquicela e integrado los jueces Daniella Camacho y David Jacho, negaron el cambio de la prisión preventiva por otra medida cautelar que solicitaba Daniel M., Jennifer C. y Tania S.

El juez Marco Rodríguez el 5 de junio pasado dictó prisión preventiva y retención de fondos de cuentas bancarias, así como prohibición de enajenar bienes en contra de Daniel M., Edmundo T., Jennifer C., Tania S. y Ángel A.

Además, dictó arresto domiciliario y prohibición de salida del país para Olga M.

El exasambleísta manabita Daniel M. guarda prisión preventiva en la Cárcel 4 de Quito. En el caso se investigan supuestas irregularidades en la construcción del hospital Básico de Pedernales. Se cuestiona el manejo de fondos públicos asignados para esa obra. (I)