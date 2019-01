Armada incautó una embarcación por contravenciones marítimas

La Armada del Ecuador, a través del Subcomando de Guardacostas Sur y utilizando la Lancha Guardacostas “Río Tosagua”, detuvo una embarcación tipo fibra de nombre “Mis Amores”, matriculada en Puerto Bolívar, debido a que su tripulación incurrió en contravenciones marítimas.

El operativo se cumplió el sábado 26 de enero en el sector de Punta Arenas, al sur de la isla Puná. La Armada, con base en informaciones de inteligencia, planificó la operación, la cual evidenció actividades inusuales en este sector.

Según el parte de novedades elaborado por el personal guardacostas, la tripulación de la fibra trató de evadir a los marinos, pero finalmente la embarcación fue interceptada.

Al parecer, durante la huida arrojaron un bulto al agua, el cual no pudo ser recuperado por el personal de la patrulla.

La lancha fue retenida pues sus ocupantes no presentaron la documentación respectiva (matrícula y zarpe), el motor que tenían a bordo no estaba troquelado y la tripulación no poseía la documentación marítima que les facultara estar embarcada.

Como los hombres no registraban órdenes de captura, fueron dejados en libertad. La nave quedó en poder de las autoridades judiciales. (I)