Sebastián Cordero recibe invitación para integrar la Academia de los premios Óscar

El director de cine ecuatoriano Sebastián Cordero anunció la noche del 30 de junio de 2020 en su cuenta de Twiter que recibió una invitación para formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que otorga los afamados premios Óscar.

Cordero manifestó su viva emoción con la noticia y agradeció el reconocimiento.

Emocionadísimo con la noticia y la invitación por parte de @TheAcademy a ser uno de sus miembros!

Thank you so much for this invitation @TheAcademy ... it is truly an honor to be a new member. https://t.co/PO2v6ROAtY