Netflix prepara Sonic Prime, la nueva serie de animación del mítico erizo de SEGA

Netflix puso título oficial a su nueva serie de animación protagonizada por Sonic, el mítico erizo de los videojuegos de SEGA. La ficción en animación 3D llevará por título Sonic Prime y llegará al servicio de streaming en 2022.

"Sí, es verdad. El legendario icono del videojuego de SEGA, Soni el Erizo, será la estrella de una nueva serie 3D de animación de SEGA, Wild Brain Studio y Man of Action Entertainment", tuiteó una de las cuentas temáticas oficiales de Netflix.

Yes, it's true! SEGA’s legendary video game icon Sonic the Hedgehog will star in a new 3D animated series from @SEGA, @WildBrainStudio and @ManOfActionEnt premiering on Netflix in 2022. pic.twitter.com/ydJto8c8i8