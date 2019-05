Un matrimonio sufre los estragos de la postguerra

Una desesperada mujer entra en el juego mental de su esposo para que el matrimonio no se venga abajo.

Carmen tiene la líbido a flor de piel, pero la de Antonio no asoma. Todo porque su memoria solo patina sobre aquellos días en el Cenepa, cuando peleó por la patria.

Ellos son los personajes de El enemigo, una puesta en escena basada en la obra Tercero Incluido (1981), de Eduardo Pavlovsky.

Esta versión es una comedia absurda, en formato breve, donde el “enemigo” omnisciente de Antonio lo inquieta en las noches convirtiéndose en el tercer protagonista de la obra.

Alicia Macías interpreta a la angustiada Carmen, quien aún ama a su pareja pese a los delirios postguerra que lo aquejan.

Christian Aguilera, además de caracterizar al excombatiente, se encargó de adaptar la obra. La original surgió de un movimiento de teatro argentino en contra de la dictadura militar que azotaba el país del sur.

“La adaptación consistió en llevar la historia a nuestro territorio dejando de lado las referencias de guerra del autor para acercarlo a nuestra realidad”, cuenta Macías.

En este caso, el nombre de esta producción se relaciona a la espera de ese antagonista imaginario que mueve a este joven matrimonio desde su propia motivación.

“El conflicto de los personajes es el deseo”, destaca la actriz guayaquileña.

El sentimiento carcome constantemente a Carmen, quien no ve la forma cómo su esposo satisfaga sus deseos sexuales.

En esa lucha imaginaria del esposo, irónicamente ella se conecta con él “enfrentando al enemigo”.

“Son un matrimonio de años, donde se han visto crecer el uno al otro, incluso antes de los traumas de Antonio. Carmen lo desea profundamente a pesar de los años y los cambios”, dice Macías.

Ella describe a Carmen como una mujer astuta que trata de sobrellevar la vida con su esposo después del trauma postguerra.

Su dilema se centra en un apetito sexual voraz, atrapada en una insatisfacción rotunda. Y considera que su matrimonio queda relegado por la espera de ese tercero que los separa cada vez más.

“Para construir su perfil usé mis propias memorias de momentos en los que he deseado que alguien me dé todo su tiempo y atención, también la compasión cuando entiendo que no siempre puede ser así”, refiere ella.

En cambio, para Christian, el rol de “protector” lo construyó con la referencia de la cinta Full Metal Jacket, de Stanley Kubrick.

“De esta forma me fijé en el sargento Hartman y lo puse en el contexto de la crisis matrimonial, a la espera de ese enemigo”, manifiesta el joven actor.

Él opina que esta obra es un guiño a la parodia colectiva y a la mediática, por ser atacado siempre por un personaje que no existe.

Considera que Antonio es cómico y muy similar a cualquier persona.

Para construirlo debió explorar el campo traumático del protagonista mientras lo salpicaba de tintes cómicos.

“Tuve que hablar con personas que tienen este trauma, vi videos militares y tomé nota de su gesticulación para familiarizarme con los estados de ánimo que genera la guerra”, señala.

Sostiene que la forma en que hicieron El enemigo fue con otro estilo de comedia.

“Una con una trama sorpresiva y sagaz, sin dejar de lado el rigor a la hora de construir cada uno su personaje”, manifiesta.

Los actores decidieron ambientar la situación bajo una escenografía naturalista y con un vestuario cotidiano.

Carmen y Antonio aparecen en escena con sus pijamas; ella con un salto de cama sensual; él, con su casco de guerra.

“Quisimos transmitir la intimidad de la habitación de un matrimonio en una puesta en escena minimalista para que el énfasis esté en la interpretación”, comenta Macías.

El enemigo se estrenó el jueves en Paradero Arte & Café, en Guayacanes 215 y Calle Segunda. Estará en cartelera todos los jueves de mayo a partir de las 19:00. (I)