The Killers cierra el popular Festival Lollapalooza en Chile

La banda The Killers fue la encargada de cerrar la noche del pasado domingo la octava edición del festival musical Lollapalooza, en Chile.

Lo hizo luego de tres días de intensa jornada que inició el 16 de marzo en el Parque O’Higgins de Santiago, donde se realizaron los shows que cosecharon ovaciones y también sorpresas.

La más anecdótica, con el cantante británico Liam Gallagher (Ex Oasis), quien se presentó en el VTR Stage, pero abandonó el escenario después de cantar apenas tres canciones. “El sonido es jodidamente horrible”, señaló con su polémico estilo, al bajar del escenario.

Después publicó un comunicado en el que argumentó problemas con su voz.

Sin embargo, la aparición de The Killers revivió la energía del público que demostró euforia gracias a los hits de la renovada banda que se transformó rápidamente en tendencia en las redes sociales.

El conjunto originario de Las Vegas cautivó al Parque O’Higgings durante una hora y media de espectáculo con un setlist en el que predominaron los temas clásicos de su alabado debut ‘Hot fuss’.

Y hasta sorprendieron con la interpretación de ‘Wonderwall’ de Oasis -considerando el retiro de Gallagher- tras dichos de Brandon Flowers (cantante de The Killes), que generó un momento único: “Nunca es una mala idea que miles de personas canten Wonderwall”, dijo.

El evento no estuvo exento de dificultades, debido a una tormenta en Buenos Aires, que retrasó el traslado de equipos y motivó a reprogramar varios conciertos como el de Royal Blood, Chance The Rapper, The Neighbour y Spoon. Y que obligó a la cancelación del último día del festival en su versión argentina.

Aún así, los asistentes en Chile recibieron la nostalgia de bandas emblemáticas como Pearl Jam y Red Hot Chilli Peppers. “Red Hot es la ley, histórico concierto”, afirmó Carlos Alberto Catuta, ecuatoriano que asistió al festival en Santiago.

Las nuevas generaciones también disfrutaron de la música de Imagine Dragons, siendo su segunda vez en el megaevento, que llegó a su octava versión. (I)