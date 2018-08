Hoy se premia a lo mejor de la Literatura, Arte y Ciencia en Ecuador

En este canto a la vida y sus elementos también me han acompañado otros instrumentos milenarios , como la tunda, el pífano, silbatos de diferentes culturas de nuestro país. Últimamente realizo fusiones con piezas que vienen de otras culturas del mundo, como el cuenco tibetano, flautas peruanas o instrumentos de Brasil, Australia... No sé cuántos instrumentos tengo, pero todos son milenarios. ¿Qué ha descubierto en la comunidad de Pucahuaico?

Fernando Cazón Vera. Poeta, periodista y gestor cultural





A sus 83 años, el más reciente ganador del premio Eugenio Espejo en la categoría de Actividades Literarias a menudo recorre a pie la Av. Las Monjas, al norte de Guayaquil, en el trayecto que lo lleva de regreso a su casa, en Urdesa. Caminar es algo que le gusta mucho: “El camino me permite pensar. A lo mejor, un nuevo poema”.

Fernando Cazón Vera nació en Quito en 1935, pero desde siempre ha vivido en el puerto principal, de donde es originaria su familia. Su tío Alfredo Vera era el ministro de Educación cuando se fundó la Casa de la Cultura y su tatarabuelo fue el primer director de la Biblioteca Municipal de Guayaquil.

Autor de poemas como Harakiri, El ilusionista o Carta de un fusilado, la suya es una poesía versátil, en fondo y forma, que siempre dice cosas que tal vez no queremos oír, pero lo necesitamos.



¿Cómo recibe Cazón Vera el premio Eugenio Espejo?

Con mucha satisfacción porque, modestia aparte, es un reconocimiento a una labor de muchos años. Ya tengo 83 años y estoy en las letras desde que era adolescente. El premio es una especie de compensación a todo ese esfuerzo literario. Bueno o malo, no soy quién para calificarlo, sino quien lea, mis poemas o mis comentarios.



Sus primeros versos publicados son de la época en la que cursaba la universidad...

Los más antiguos los escribí cuando tenía 15 años. Pero claro, lo anterior no lo consideré publicable. Luego seguí escribiendo a los 17 y 18. Cuando se publicó mi primer libro, Las canciones salvadas, fue en 1957.



¿Y cómo ve ahora esa poesía escrita hace sesenta años?

Pienso que tiene la misma intensidad que he mantenido. Ahí consta el poema “Carta de un fusilado”, que recibió el premio único en el Festival Universitario de las Letras en 1954. Y hay algunos otros que los considero de relativa importancia. Son producto de una época y un momento, pero pienso que podría haberlos escrito muchos años después con el mismo sentimiento literario.



¿Con esa misma intensidad vivía la política universitaria?

Como secretario de la FEUE, y miembro del Consejo Universitario y de la junta de facultad, sí, tuve una actividad movida en la política. Incluso participé en una huelga en la que estuvimos encerrados en la universidad cuatro días.

Hay poemas suyos con métrica y rima, pero también escribe con versos libres. ¿A qué responde esa versatilidad?

Cada poeta tiene su derecho a definir qué es lo que escribe y cómo. En este caso nunca he despreciado a la madre preceptiva, me gustan los tercetos y los sonetos y los sigo escribiendo, pero también hago poesía en versos largos, porque a veces eso es lo que exige la forma literaria.



Actualmente, la rima parece estar cayendo en desuso. ¿Qué opina?

Que ya se la usa poco, incluso desde mi generación. Carlos Eduardo Jaramillo, Euler Granda, Antonio Preciado... Preciado es tal vez más musical que todos, pero ellos no acudieron a las reglas literarias de la preceptiva en el uso de la rima consonante y asonante.



Usted estudió Agronomía en la Universidad, pero siempre se dedicó a los medios. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Sucede que yo iba a ingresar a la Facultad de Leyes, pero hubo un problema con los militares en ese entonces. Yo no cumplía algún requisito y no pude dar el examen de ingreso. Y como en Agronomía no había ese examen, me inscribí. Egresé y todo, pero después me dieron un cargo en los Diarios ya desaparecidos La Nación y La Hora. Ahí comenzó mi actividad periodística y me olvidé de la Agronomía. (I)