Salzburgo ovaciona a Plácido Domingo a pesar de las denuncias de acoso en su contra

Después de la campaña del #Metoo, toda acusación de acoso y abuso contra la mujer ha ganado efectos mediáticos al punto de tumbar la imagen de cualquier celebridad.

Plácido Domingo, conocido como la "Leyenda de la Ópera”, fue acusado por ocho cantantes y una bailarina de abuso luego de que él les pidiera favores sexuales a cambio de contratarlas y, en otros casos -cuando rechazaban sus proposiciones-, de no destruir sus carreras artísticas.

El pasado 13 de agosto, la agencia Associated Press publicó algunos testimonios de las supuestas víctimas, revelaciones que perjudicaron al artista de 78 años.

La cancelación de la presentación con la Orquesta de Filadelfia, prevista para el 18 de septiembre, fue el primer golpe a su imagen a raíz de la polémica. Además, los administradores de la Ópera de San Francisco le retiraron la invitación al evento, que será el próximo 6 de septiembre.

Apoyo de la prensa y amigos

La Ópera de Los Ángeles, de la cual Plácido Domingo es su actual director, lo ha apoyado sin dejar a un lado el protocolo y políticas de investigación que la entidad indicó oportunamente en un comunicado.

“Plácido Domingo ha sido una fuerza creadora y dinámica en la vida de esta institución y en la cultura artística de Los Ángeles durante más de tres décadas. De todas formas, tenemos el compromiso de hacer todo lo que podamos para favorecer un entorno profesional y colaborativo en el que todos nuestros empleados y artistas se sientan a gusto en igualdad, valorados y respetados", informó la compañía de ópera radicada en California.

Pese al escándalo, la agenda de Plácido Domingo en otros países no ha cambiado. Sus conciertos en Hungría, Nueva York, Suiza y Moscú siguen vigentes.

A dos semanas de las acusaciones, este fin de semana tuvo su primera aparición pública en el Festival de Salzburgo donde estuvo acompañado de su esposa, Marta Ornelas, y de su hijo, Álvaro Domingo.

En la ópera Luisa Miller, de Verdi, el tenor fue ovacionado desde que pisó el escenario de la sala del Grosses Festspielhaus. Según diario El País, “fueron más mujeres que hombres las que se levantaron desde el inicio para aplaudir a Plácido Domingo y las que más bravos le dedicaron”.

Junto a la Orquesta Mozarteum, en la dirección de James Conlon, el artista actuó con el polaco Piotr Beczala, la soprano Georgiana Nino Machaidze, John Relyea y Roberto Tagliavini.

La revista Hola señala en su publicación de este lunes 26 de agosto que el tenor “no tuvo fisuras y el público, en cuanto lo vio aparecer en el escenario, comenzó a aplaudir con fuerza y se puso de pie gritando ¡Bravo, Plácido!”.

Frente a este triunfo, el columnista Gonzalo Alonso, de diario La Razón, anotó algunas pautas a considerar sobre el caso Domingo, pues él aún no ha sido llamado a juicio, ya que está en proceso de investigación.

“Una vez más, nos estamos cargando la presunción de inocencia en el plano jurídico, en los medios, en nuestras conversaciones... Cuanto más famosa es la personalidad de quien dudar, más riesgo tiene de ser violada su presunción de inocencia”, expresa Alonso, quien enfatiza que las acusaciones anónimas deben contar con una auténtica comprobación de los hechos.

Colegas del tenor, como Paloma San Basilio, Emiliano Suárez o Ainhoa Arteta, han expresado públicamente su apoyo y se han referido a él como un artista íntegro.

Mujeres en anonimato lo culpan

De las nueve supuestas víctimas del músico, la mezzosoprano Patricia Wulf fue la única que rompió el anonimato.

"Cada vez que me bajaba del escenario, me estaba esperando. Se acercaba tanto como podía, ponía su cara frente a la mía, bajaba la voz y me decía 'Patricia, ¿te tienes que ir a casa esta noche?'", expresó la cantante, quien dijo haber sufrido esta situación en 1998, cuando era una novata y trabajaba en la Ópera de Washington.

La mayoría de los testimonios datan de la década del ochenta, aunque una intérprete musical que trabajó con Domingo en el 2000, en la Ópera de Los Ángeles, figura como la más reciente.

Su testimonio narra un episodio en que Plácido Domingo le propuso ensayar en su casa un aria al piano, hasta que el músico le metió la mano debajo de la falda y ella salió corriendo.

Él le pidió que no se fuera porque “le quedaban dos horas”, lo que hizo suponer a la cantante que “su jefe” habría tomado medicina para su rendimiento sexual.

En respuesta a estas acusaciones, el cantante de 78 años manifestó a la prensa su preocupación e indicó que se trataba de información inexacta.

“Es doloroso escuchar que pude haber molestado a alguien o haberlos hecho sentir incómodos, sin importar cuánto tiempo hace de esto, y a pesar de mis mejores intenciones”, dijo Plácido Domingo en un comunicado enviado por su agente el 13 de agosto, de este año. (I)