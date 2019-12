Orquesta Ecuador Sinfónico celebra Navidad con concierto en doble fecha

La Orquesta Ecuador Sinfónico (OES) ha preparado un concierto navideño para el lunes 16 y el jueves 19 de 2019. Las presentaciones del “Christmas Concert” serán, la primera fecha, en la Iglesia de La Primavera y el segundo día en la de El Sagrario, con entrada libre.

Para esta ocasión las orquestas y coros infanto juveniles Ecuador Sinfónico presentarán obras como Christmas Festival, de Leroy Anderson y Casi Chiri tutapi, con un arreglo de Gerardo Guevara y texto en quichua.

El programa, que tiene una duración aproximada de 40 minutos, también incluye otras piezas musicales como Los peces en el río, Deck the Halls, Feliz Navidad, Noche de paz, Peregrinación y Whalking in the air.

La orquesta y coro infantil OES y la orquesta y coro juvenil OES estarán bajo la dirección musical y general de Ricardo Monteros Tello mientras que la dirección coral correrá a cargo de Irina Valchak

Como solistas invitados estarán la propia Iryna Valchak, soprano ucraniana, y Matías Núñez, contratenor ecuatoriano.

La OES – Orquesta Ecuador Sinfónico fue fundada en 2017 y desde entonces se ha convertido en un espacio integrador para niños y jóvenes del Ecuador así como de Venezuela, Cuba, Colombia y México.

Sus integrantes reciben capacitación y asistencia tanto técnica musical como psicopedagógica, a través de programas de formación continua en sistema de master class. En la enseñanza participan destacados maestros nacionales e internacionales. (I) et