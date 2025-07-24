Entre 2023 y 2024, según datos del Municipio, el Malecón 2000, ubicado en el corazón de Guayaquil, ha albergado a más de cinco millones de visitantes, consolidándose como un lugar lleno de arte, luz y creatividad. Por los 490 años de fundación de la ‘Perla del Pacífico’, el Malecón ofrece una serie de activaciones para grandes y pequeños, ya sea en pareja, familia o sólo. En un extremo, a espaldas del cerro Santa Ana y sobre la Aerovía, se encuentra ‘La Perla’, la rueda gigante más grande Sudamérica con 57 metros de altura. Allí, la vista de la ciudad es, sin dudas, inigualable. Para los amantes de la cultura, el lugar ideal es el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) con exposiciones ancestralistas abiertas al público, de manera gratuita, de sábados a domingos. Este espacio fue recientemente renovado por el Ministerio de Cultura. Si uno continúa el recorrido, verá una serie de juegos mecánicos e inflables para niños, y el Cine Malecón. No pueden faltar también las ventas de dulces, bebidas, snacks, restaurantes, artistas, o el paseo en bote. Una vez en el Hemiciclo de la Rotonda, la energía por las fiestas se contagia. Frente al monumento a Simón Bolívar y José de San Martín, el equipo de El Telégrafo encontró a Carmen Álvarez. Ella decidió, de manera independiente, poner en marcha un programa de envejecimiento activo denominado ‘Victorias Mayores’, donde alrededor de 30 adultos mayores realizan bailoterapias, ejercicios, juegos y jornadas de capacitación. Con vestidos de la época colonial guayaquileña, solos o en pareja, bailaron alrededor de 40 minutos canciones como “Guayaquileño” “Guayaquileña” o “Perla Ecuatoriana”. Segundo Piza López, reveló que estas actividades las realizan año a año, lo cual les permite estar felices y físicamente activos en esta nueva etapa en sus vidas. A menos de 10 metros, se instaló la activación ‘Guayaquil de Todos los Colores’, un circuito de 18 estaciones en las que se retrata la identidad guayaquileña y su diversidad. Abierto de 08h00 a 23h00, es un punto de encuentro en el que se toman fotografías para el recuerdo. Espacios como el Malecón 2000, se convierten de a poco en símbolos imprescindibles de la ciudad, donde la alegría, el baile, el ‘Viva Guayaquil’, la gastronomía y la unión colectiva, hacen de las fiestas julianas un motivo de orgullo para el Ecuador. TE PUEDE INTERESAR: #Atención | Noruega vive en este momento un escenario de escasez de empleados en sectores clave. Así puedes postular. #LéaloEnET: https://t.co/o81RcBz4eJ pic.twitter.com/EpVk2ohjNA — El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) July 24, 2025