Lo universal y nacional sonará con Los Montalvo

El deseo de volver a compartir la música en familia y aprovechar la visita de los que no viven en el país provocó que los Montalvo-Parra organizaran un concierto que conjugara varios géneros latinoamericanos en sus voces.

Omar Montalvo junto a sus primos, los hermanos César y Cachita Montalvo, más los hijos de ella, Adriana, José Daniel, Danilo y Vivi Parra, serán los protagonistas de una velada donde se podrán apreciar los éxitos románticos del recuerdo, baladas pop, temas tropicales y pasillos del pentagrama nacional.

“Siempre hemos hecho música en reuniones familiares, pero no habíamos realizado un show montado con orquesta en vivo. Por supuesto, la motivación más grande es poder unir a varias generaciones que nos han respaldado en un mismo evento”, cuenta Danilo, quien llegó el pasado viernes al país.

A criterio de la Vivi, este concierto lo siente especial pues no siempre pueden coincidir debido a que tres de ellos viven en diferentes países.

“Cantaré mis éxitos y temas de todos los tiempos, así como también uno que lo haremos entre todos”, adelanta la cantautora de “Quiero agradecer a la vida”.

La hermana mayor, Adriana, se acoplará al “Clan Parra” para interpretar junto con su madre, Cachita, el tema “Cosas del amor”, el popular éxito del dueto formado por Vicky Carr y Ana Gabriel.

Cinco de los siete cantantes intervendrán cada uno con cuatro canciones bajo la dirección del guitarrista Alejandro Cañote, quien realizó arreglos versionados como popurrís de los hits de los hermanos Danilo, José Daniel y de la Vivi.

La orquesta de este director está integrada por el saxo alto de Robert Bosch, la trompeta de Víctor Lema y el saxo tenor de Lucho Negrete.

“Yo, por mi parte, iré al piano acompañado de esta orquesta para cantar ‘Tres palabras’, ‘No puedo quitar los ojos de ti’, una adaptación de ‘Can’t take my eyes off you’ como lo rítmico de este set, entre otras piezas románticas”, cuenta Omar, conocido como “El señor bolero” de Guayaquil.

Mientras que César seleccionó temas de su autoría como el pasillo “La oración del olvido”, algunas baladas y el bolero “Tú me acostumbraste” en un set que contará con la dirección de Tito Henzel en la guitarra. El concierto será mañana, a las 20:00, en la sala principal del Teatro Centro de Arte. (I)