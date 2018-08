Guayaquil Superstar revivirá estampas locales

Recordar el Guayaquil de la década del ochenta con su desordenada estructura arquitectónica y pintoresco folclor reflejado en su gente es regresar a las imágenes de un puerto que emergía después de la dictadura.

Una ciudad pintada de personajes peculiares que sobresalían en distintos espacios públicos como las busetas, calles, hospitales o dependencias estatales, bajo un perfil que evidenciaba la división de clases sociales en sus discursos y jerga criolla.

Justamente esas estampas y costumbres brillaron en la interpretación del elenco de actores de El Juglar —formados por el director argentino Ernesto Suárez— en la obra Guayaquil Superstar, la ópera prima que los llevó fuera de estas fronteras para presentarse en múltiples teatros del país, Latinoamérica y otros continentes.

Una pieza teatral que este año cumple 41 años de estrenada y volverá a las tablas en una reposición que tiene como objetivo celebrar a la ciudad por su aniversario número 483 de fundación y también rendir homenaje a su primer director.

Diez de los 16 intérpretes hablaron sobre la puesta en escena en una rueda de prensa donde invitaron al público a este espectáculo que se efectuará el 19, 21 y 22 de julio, a las 19:00, en el Teatro Centro Cívico, y en Quito, en el Teatro Nacional, el 31 de agosto y el 1 de septiembre.

Oswaldo Segura, Sandra Pareja, Marcelo Gálvez, Azucena Mora, Raúl Pinto, Elvira Carbo, Henry Layana, Miriam Mora, Augusto Enríquez, Isidro Murillo, Roosvelt Valencia, Luis Aguirre, Geovanny Dávila, Cecilia Caicedo y Carmen Angulo serán los protagonistas de esta obra que catapultó sus carreras.

“La discusión era si modernizábamos o no el lenguaje y quedamos en que no, porque la obra es un clásico que se ha convertido en un documento histórico; es más, hay jóvenes que se van a enterar de que así hablaban los ‘choros’ hace 40 años o que era en el parque Chile donde salían los carros interprovinciales y no en la Terminal Terrestre como ahora”, asegura el actor Marcelo Gálvez sobre una puesta en escena que será minimalista por el uso de cubos y modulares que adecuarán determinados ambientes.

La estructura original de microhistorias que El Juglar hizo suyas con temas de denuncia social se conservará en retratos como el del acoso sexual en los buses, el abuso de autoridades en las entidades públicas, la burocracia o el problema de hacinamiento en los hospitales, entre otras situaciones salpicadas de humor negro.

“En esa época teníamos tantas ganas de decir tantas cosas, entonces encontramos varios temas, pero como cada historia tomaba un rumbo los dividimos en sketches. Solo uno de los seis no lo incluiremos porque uno de los compañeros importantes de ese sketch falleció y no lo haremos por respeto a él”, indicó Azucena Mora.

“El que trata la violencia de la mujer es el del colectivo donde se ve al típico morboso que se le pone atrás a la mujer y ahora viendo que se está haciendo una campaña por el acoso; entonces creo que ahí no ha cambiado mucho la ciudad desde los ochenta hasta hoy. Es más, ahora creo que el acoso va más allá del sobajeo y ahí está la denuncia, por ello esta obra se mantiene en vigencia”, dice la actriz Elvira Carbo.

Lo recaudado de las funciones financiará los pasajes del elenco que presentarán Guayaquil Superstar en el Teatro Independencia, en Mendoza, para rendirle un tributo a su mentor Ernesto Suárez, “uno merecido en vida”, dice Oswaldo Segura.

El costo de las entradas es de $ 10 y $ 15 y podrán adquirirse en Ticketshow. (I)

Ernesto Suárez

Fundador de El Juglar

Lo llaman el “flaco” Suárez, es uno de los directores teatrales más influyentes de Mendoza. Vivió en Ecuador en 1976 .Hoy, a sus 78 años lleva el título de Embajador cultural de su ciudad natal, además ha recibido el premio SAGAI por mejor actor revelación de cine, entre otros.