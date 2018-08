Dave Grohl anuncia minidocumental sobre la música

La banda de rock Foo Fighters aún no termina su gira Concrete and gold, pero su cantante y líder, Dave Grohl, se dio tiempo para anunciar el lanzamiento de Play.

Se trata de un minidocumental dirigido junto a Mark Monroe (Sound City/ Sonic Highways) y realizado por Brandon Trost (The Disaster Artist, This is The End).

El objetivo es “celebrar las recompensas y desafíos de toda una vida dedicada a dominar un instrumento musical”.

Del mismo modo, también pretende promover el debate y la acción “en favor de la educación musical, uniendo fuerzas con organizaciones, escuelas y medios de comunicación de todo el mundo”.

El documental consta de 2 partes. En la primera, Grohl reflexiona sobre el amor a la música y la relación del músico con el instrumento, intercalando imágenes de jóvenes intérpretes.

Y en la segunda se muestra al líder de Foo Fighters tocando los 7 instrumentos que se incluyen en la canción, y detalles del proceso de grabación.

Él mismo explica cómo concibe el oficio: “Ver a mis hijos empezando a tocar me recuerda la época en la que yo tenía su edad, me ponía discos y aprendía escuchando”.

Agrega que ahora, cuando los lleva a sus clases de música, ve salas llenas de niños que se esfuerzan por aprender. “Incluso yo, con 49 años, sigo intentando aprender, porque no es algo que llegues a dominar completamente. Como le sucede a cualquier niño”.

El documental inicia con un detrás de cámaras e incluye una discusión sobre el amor por la música y la relación con un instrumento musical, y sus procesos.

La siguiente parte de Play, muestra la grabación de un solo hombre, en este caso el mismo Grohl, tocando todos los instrumentos en vivo.

De hecho, Dave grabó todos y cada uno de ellos. Empezó por la pista de la batería, la cual tocó de memoria, sin partituras ni pista, luego la guitarra, el bajo, y así hasta tener el resultado final.

Play estará disponible el 10 de agosto en digital y el 30 de septiembre en vinilo de edición limitada. (I)