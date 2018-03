“Aprendí a ver la ciudad como lienzo”

La opinión pública sobre el arte urbano se ha transformado en las últimas décadas: ya no es tildado de vandalismo, sino que es visto como un legítimo medio de expresión y como parte del capital cultural de una ciudad.

Ciudades como Bogotá, por ejemplo, han comenzado a ofrecer becas y estímulos reservados exclusivamente para promover y apoyar el trabajo de los artistas de la calle. Entre las ciudades europeas, Berlín es quizás la más famosa por su escena de arte urbano. Uno de los puntos turísticos de mayor importancia en la ciudad es, sin lugar a dudas, el East Side Gallery que, pese a su nombre, de galería no tiene nada.

El East Side Gallery es, en realidad, una sección de 1.316 metros de las ruinas del muro de Berlín, la cual, desde 1990, ha sido entregada por el gobierno a artistas locales e internacionales para que usen su superficie como lienzo.

Lo que las 105 pinturas expuestas sobre el muro de Berlín nos muestran es que el arte urbano no solo cumple una importante función estética y recreativa, sino que nos presenta también impactantes comentarios críticos.

El 2017 fue un año lleno de antecedentes importantes para el arte callejero de la ciudad. No solo se restauraron y renovaron los 105 murales que componen el East Side Gallery, sino que además, el 22 de septiembre de 2017, se celebró la inauguración del Urban Nation: el primer museo dedicado exclusivamente al arte urbano.

Quizás uno de los proyectos más controversiales que se vio el año pasado en el ámbito del arte callejero fue ‘The Haus’, que consistió en la toma de un edificio abandonado en el centro de la ciudad, ubicado en frente del costoso Crowne Plaza Hotel. Más de 100 artistas urbanos se tomaron en abril el antiguo banco, que sería demolido en junio del mismo año, para concebir lo que sería una gigantesca muestra temporal de arte callejero.

El quiteño Roberto Rivadeneira fue uno de los cien artistas invitados a participar en esta masiva intervención artística que atrajo a miles de espectadores. Con el propósito de indagar sobre quién es el ecuatoriano, EL TELÉGRAFO lo entrevistó sobre la relación de puente que su arte establece entre Ecuador y la capital alemana.

Roberto, quien nació en Quito en 1991 y volvió a nacer en 2014 como Urku, es conocido en Berlín por sus murales y grafitis. En su trabajo se reconoce un fuerte interés por resaltar la flora ecuatoriana así como por responder a la latente pregunta sobre la influencia que la naturaleza tiene sobre las personas y las sociedades. A comienzos de 2017, Urku realizó un viaje por Manabí con el propósito de ayudar de manera voluntaria a embellecer los lugares que habían quedado en ruinas después del terremoto.

¿Cómo y por qué legaste a Alemania?

Estudié Marketing en Sídney y vine a Berlín por un intercambio universitario. En un principio busqué salir de Ecuador porque quería ver otros paisajes. Berlín me atrajo por las historias que había escuchado sobre la ciudad. La primera vez que vine se suponía que estudiaría a tiempo completo, pero estando acá me di cuenta de lo que en verdad quería hacer a largo plazo: pintar. Puse toda mi energía en convertirme en artista y empecé a pintar en edificios abandonados; aprendí a pintar con aerosol y a ver la ciudad como mi lienzo.

¿Qué temas te interesa explorar artísticamente?

Empecé a pintar en los espacios públicos porque sentía que estos me brindaban la posibilidad de siempre tener un lienzo diferente y estar rodeado de distintas personas. Pero ahora que mi trabajo ha madurado, paso mucho más tiempo pintando dentro de mi estudio. Mi trabajo explora la pregunta de cómo los objetos cotidianos –en especial las plantas y la luz–afectan nuestra realidad. Saco mucha información e inspiración de mi día a día, de mis viajes. Las plantas son, definitivamente, un tema con el que estoy obsesionado desde hace años. Trato de entender de qué manera la flora afecta a la sociedad.

¿De qué forma se ha visto influenciado tu trabajo por tu propio proceso migratorio?

Mi trabajo se ve influenciado por mis experiencias en Australia y ahora en Alemania. Actualmente entiendo mi trabajo como una reflexión del lugar donde me encuentro, una respuesta a las dinámicas sociales del lugar en donde vivo. Uso colores que considero representan a Latinoamérica, pero creo que la manera en que los uso, el tono sobrio que les doy, los identifica mucho con Alemania. En la exhibición ‘The Haus’ que se organizó para conmemorar la demolición del banco de Kurfürstendamm, pinté un mural de un jardín colgante que hice con base en bosquejos que había recolectado de mi viaje por las islas Galápagos. Quise traer elementos de la flora de Galápagos a habitar en este espacio que iba a ser demolido para establecer una relación de continuidad, surgimiento y decadencia entre ambos lugares.

¿Dialogas a través de tu trabajo con Ecuador?

He vivido fuera de Ecuador más de ocho años, así que entiendo mi conexión con el país de otra manera. Al contrario de muchos artistas latinoamericanos, quienes, a mi parecer, explotan de manera algo exagerada nuestro pasado indígena y colonial para identificar o construir así una noción de raíz o de identidad, a mí, me interesa transformar el paisaje ecuatoriano con la pintura. Después del terremoto, el año pasado estuve viajando por Manabí, manejando por la Costa, hablando con la gente que había sido afectada, escuchando sus experiencias y haciendo murales en las fachadas que representaran la traumática experiencia que habían vivido. Lo que quería, quizás, era transformar el trauma a través del arte. Aquí el arte funcionó no solo como elemento terapéutico sino como moneda o elemento de intercambio. Muchos habitantes nos dejaban dormir en sus casas a cambio de que nosotros pintáramos paredes del pueblo. (I)