“Si te atreves a enseñar, no dejes de aprender”

Cuenta con 54 años y se esforzó mucho para poder levantar la infraestructura que tiene la institución, que a nivel de sector, es la escuela con mayor espacio para brindar una educación de calidad y rica en valores.

¿Qué la motivó a crear esta escuela?

Me motivó la falta de infraestructura que vi en las otras escuelas del sector. El hecho de estar ubicados en un sector popular no significa que no se merezcan una educación de calidad y un buen lugar para estudiar.

¿Cómo motiva a su personal para que continúe con la misma sonrisa y paciencia desde inicio de clases?

Mi personal está en constante capacitación, con reuniones que realizamos de manera interna y siempre les recuerdo que gracias a nuestros pequeños clientes y la satisfacción de ellos podemos mantener nuestros hogares. Además que ser maestros requiere de altas dosis de paciencia para nuestros estudiantes y padres de familia.

¿Qué hace a su escuela diferente de las demás dentro del sector?

La diferencia es simplemente el trato que les damos a nuestros estudiantes. Los tratamos como si fueran nuestros hijos. Desde el inicio de clases formamos un gran lazo de unión y apoyo entre padres de familia, docentes y personal administrativo. Por ejemplo, en lo económico, les damos la oportunidad de pagar la pensión mediante abonos, lo que les facilita en su gran mayoría a no estar atrasados. (I)

Brithany Otavalo

Estudiante

Escuela Particular Luisa Gómez de la Torre