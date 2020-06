Alianza Huawei-Senescyt beneficia a universidades

“Inmunidad de rebaño” costaría muchas vidas →En Ecuador, con 16 millones de habitantes, se requeriría que se infecte el 70%, es decir, 11,9 millones de personas. Se estima que el 1% podría morir. Redacción Sociedad [email protected] Quito Expertos coinciden en mostrar recelo ante la posibilidad de aplicar la estrategia de la “inmunidad de rebaño” para afrontar al covid-19, pues estiman que significaría un alto costo de vidas, especialmente de personas vulnerables. Se estima que la “inmunidad de rebaño” se lograría cuando el 60% o 70% de la población sufra la enfermedad, pero esta estrategia no le ha ido bien a varios países. En Gran Bretaña, en una carta abierta firmada por 229 científicos de universidades criticaron semanas atrás a su Gobierno por aplicar esta estrategia que “puso en peligro más vidas de lo necesario”. Para el profesor Willem van Schaik, de la Universidad de Birmingham, la mayor debilidad de la “inmunidad de rebaño” reside en que para que funcione haría falta que solo en Reino Unido hubiera 36 millones de personas que se contagien y recuperen. Dijo que “es casi imposible predecir lo que eso significaría en términos de costos humanos, pero de forma conservadora estimamos que serían decenas de miles de muertes y, posiblemente, centenares de miles de muertes”. Martin Hibberd, profesor de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, dijo que cuando el 70% de la población se infecta y recupera, la posibilidad que se produzcan brotes es menor porque ya son resistentes. Pero cuando una enfermedad contagiosa letal se extiende por la población deja dos cosas: muertos y sobrevivientes. En el caso de Ecuador, este Diario consultó a expertos y coincidieron en señalar que esa estrategia implicaría muchas vidas (ver entrevista). El epidemiólogo y catedrático universitario Marcelo Aguilar explicó a El Telégrafo que “no es ético esperar que la historia natural de una enfermedad cause la mortalidad de personas vulnerables”. Dijo que se ha observado que en casos como el de Madrid (España), tuvo una epidemia terrible, pero la inmunidad comunitaria es del 5%. En cuanto al país, citó datos del Municipio de Guayaquil: pese a los contagios de estos meses, el 70% de esa población estaba vulnerable cuando pasó de semáforo; en Portoviejo (Manabí) el 80% es aún sensible al virus; y, en Quito hay diversos datos, dependiendo de las zonas, pero la mayor parte es susceptible. En todo caso, si se llegase a aplicar la “inmunidad de rebaño”, se deberá tomar en cuenta si se trata de zonas urbanas o rurales, para vigilar el ritmo de contagio e inmunidad y sus medidas. (I) et “No es ético esperar