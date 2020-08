Misión Vivienda Para Todos entregó 27 casas en la comuna de Pile, en Montecristi

Tejedores del sombrero fino de paja toquilla y personas con discapacidad recibieron las llaves de sus nuevas viviendas en terreno propio, por parte del presidente de la República, Lenín Moreno, y su esposa y presidenta ad honorem del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida, Rocío González, en la comuna de Pile, en el cantón Montecristi, provincia de Manabí.



Son 27 las familias beneficiadas con las viviendas otorgadas hoy. “Estamos entregando casas lindas, porque la gente en las comunidades no tiene que vivir en sitios que no sean dignos”, dijo el Jefe de Estado y destacó que la intervención del Gobierno Nacional en este sector ha sido integral.



“Estamos construyendo algo más importante que todo: comunidad y buena vecindad”, manifestó.



Además, ante los pedidos de la comunidad de contar con una planta de tratamiento de agua potable, el Presidente dispuso “atender lo más inmediatamente posible”. En el evento, el Mandatario también anunció que la obra se complementará con la edificación de un centro comunal y un parque inclusivo.



El ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Julio Recalde, explicó que “estas casas son construidas en caña guadua, que es la mejor variedad del bambú. Es una vivienda autosustentable, bioenergética y ecológica; es un modelo a seguir para evitar la contaminación”.



Además agregó que para la edificación se contrató mano de obra local y que se trata de un espacio inclusivo porque cuenta con elementos como un biodigestor de 1.100 litros y una bomba de agua; equipos que garantizan los servicios de saneamiento ambiental a los ciudadanos. Estas piezas habitacionales son de 66 m2 de construcción y además contemplan una zona de taller para la elaboración de productos de paja toquilla como los sombreros.



Asimismo, remarcó que las viviendas son 100% subvencionadas y se han cristalizado “como un respaldo para la gente de Pile, sobre todo a los artesanos en la elaboración de los sombreros”, indicó.



Luz Pilligua, propietaria de su nuevo hogar, comentó que lleva doce años tejiendo sobreros, por lo que el taller de su casa será un espacio útil para producir “mi anterior casa, que era de madera, se la llevó el terremoto. Hoy me siento muy feliz”, dijo. Por su parte, Wilson Alarcón, representante de la comunidad, agradeció al presidente Lenín Moreno por su visita a la comunidad ya que siempre han sido una población olvidada.



Hace dos años la presidenta del Comité Plan Toda Una Vida, junto a varios ministros y secretarios recorrió la comunidad de Pile para identificar sus necesidades y establecer una estrategia de intervención integral en conjunto.



Hoy los resultados son una realidad. “Todos estos logros son ejemplo de la importancia de trabajar mancomunadamente, sumando esfuerzos, de manera articulada e integral entre la comunidad y las instituciones públicas. Como Gobierno hemos articulado las estrategias y acompañado el proceso para atender en su totalidad a

Pile, ¡Y lo seguiremos haciendo!”, sostuvo Rocío de Moreno.



Como parte de este apoyo integral, la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales (SETEC) certificó a 205 artesanos en la "Elaboración de Acabados y Tejidos de Sombrero de Paja Toquilla", 165 más e encuentran en proceso de certificación y se capacitó a 140 personas en gastronomía, primeros auxilios, hospitalidad y panadería.



Con el fin de resolver el problema de conectividad en la zona, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) instaló fibra óptica de última generación para brindar este servicio a las familias y se otorgó el servicio de voz y datos mediante la tecnología 3G y 4G.



Otro de los temas en los que se trabajó fue en la prevención de las plagas que afectan a los toquillales -materia prima de los artesanos de sombreros- para lo cual el Ministerio de Agricultura capacitó a más de 200 comuneros y productores en el manejo del caracol terrestre africano que afecta a este tipo de plantación y de esta manera mejorar la producción.



Agrocalidad trabaja, actualmente, junto a la comunidad para el control estacional de esta plaga. A través del Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura (INPC) se trabaja en la implementación de un modelo de gestión para el fortalecimiento de capacidades, una plataforma virtual, innovación y comercialización para los artesanos.



Además, junto al Ministerio de Turismo, se busca incluir a Pile en la ruta turística para reactivar la economía de la zona. Como parte del recorrido del Presidente de la República y de la Primera Dama por Pile, se entregaron ayudas técnicas y atención integral con la articulación de Las Manuelas a las personas con discapacidad y a sus familias. En toda la provincia de Manabí, se han atendido a 27.443 personas con discapacidad, de las cuales 2.500 corresponden al cantón Montecristi, quienes durante la emergencia recibieron kit de alimentos. (I)