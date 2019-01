Exvicepresidenta pide a Moreno que se retire su seguridad pública

En el escrito remitido a Efe, Vicuña aclaró que, en ningún momento, medió "petición alguna" de su parte para que se le mantuviera ese servicio, que está sustanciado en el decreto 1369-2017, firmado por el expresidente Rafael Correa antes de dejar el cargo en mayo de 2017, para los seis meses siguientes a los que los presidentes o vicepresidentes abandonen el cargo.



"El propio decreto prevé la posibilidad de que dicho tiempo se acorte con base al análisis previo de un informe de riesgo que obligatoriamente se elaborará para tal efecto", explicó en el documento la exvicepresidenta.



Por ello, le pidió a las instancias de Gobierno que corresponda "efectuar dicho análisis" para que "se decida en función de los intereses del país y de los principios del Estado Constitucional de Derechos y Justicia" si se le retira antes de tiempo la seguridad gubernamental.



Vicuña acudió el pasado lunes a la Fiscalía en un automóvil de la Vicepresidencia y con miembros de seguridad pública para rendir una segunda versión sobre un caso de presunta recepción irregular de donaciones para su movimiento político, que forzó a su salida del Gobierno en diciembre último.



Ángel Sagbay y Carla Obando, exasesores de Vicuña, denunciaron que ella habría recibido donaciones irregulares de empleados suyos para financiar a su agrupación Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), que no tiene registro en el Consejo Nacional Electoral.



Sagbay y Obando afirmaron que depositaron en la cuenta de Vicuña montos de su sueldo como una cuota para el ABA y para mantenerse en los cargos cuando la exvicepresidenta se desempeñaba como legisladora, entre 2011 y 2013.



Tras casi cinco horas de comparecencia, Vicuña salió el lunes de la sede de la Fiscalía y defendió su inocencia al reiterar que los depósitos correspondían a contribuciones voluntarias para su agrupación.



Además, al ser abordada por periodistas, pidió a la prensa que no se deje engañar con informaciones imprecisas que aparecen en las redes sociales.



"No coma cuento que las redes sociales tergiversan muchas cosas", afirmó Vicuña.



El pasado 4 de diciembre, Vicuña presentó su renuncia irrevocable al cargo de vicepresidenta y seis días después, la Asamblea Nacional designó como su reemplazo al empresario Otto Sonnenholzner, de una terna enviada por el jefe de Estado. (I)