María Alejandra Vicuña renunció a la Vicepresidencia de la República, según confirmó mediante un comunicado difundido este martes 4 de diciembre en sus redes sociales.

“El país no merece esta inestabilidad por lo que presento la renuncia a mi cargo como Vicepresidenta, no me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del Presidente o de grave conmoción interna. ¡Toda acción es en beneficio de los ciudadanos!”, escribió Vicuña en su cuenta de Twitter.

La exsegunda mandataria está siendo investigada por la Fiscalía en un caso de haber recibido contribuciones en su cuenta personal por parte de un excolaborador parlamentario durante el periodo 2011-2013.

#ATENCIÓN | María Alejandra Vicuña presentó su renuncia al cargo como vicepresidenta del Ecuador. Estuvo en esta función desde el 4 de octubre de 2017 como encargada y oficialmente desde el 4 de enero de 2018. pic.twitter.com/Mgn34M4SZy — Pública FM (@PublicaFM) December 4, 2018

La renuncia de Vicuña se da un día después de que el presidente Lenín Moreno la liberara de sus funciones y se las encargara al secretario general de la Presidencia, José Augusto Briones.

La víspera, la exsegunda mandataria hizo público un comunicado en el que pidió a Moreno una licencia sin remuneración hasta el 31 de diciembre de 2018 para defenderse ante la justicia de las acusaciones en su contra planteadas por el exasesor legislativo Ángel Sagbay.

No obstante, la Presidencia aclaró horas después que la licencia debía ser solicitada a la Asamblea Nacional, tal como corresponde según la normativa ecuatoriana.

Vicuña asumió oficialmente la vicepresidencia el pasado 6 de enero de 2018 con el apoyo de 70 legisladores de 106 presentes en la sesión, que apoyaron a la primera de una terna enviada por Moreno.

Esto sucedió luego de que el exvicepresidente Jorge Glas quedó cesado luego de tres meses de ausencia derivada del proceso judicial que le inició la Justicia ecuatoriana en un caso de corrupción conocido como Odebrecht.

La Fiscalía, entre tanto, inició este 3 de diciembre las diligencias indagatorias dentro del caso abierto contra la ahora exsegunda mandataria.

En su carta de renuncia, Vicuña, quien se dice de ideología de izquierda, recuerda que ha hecho política desde los 14 años de edad.

Denunció que desde que asumió la Vicepresidencia fue objeto de “constantes ataques” por su condición de mujer y "ser de izquierda”. Dijo que pese a que han escarbado toda su vida no le han encontrado irregularidades.

Cuestionó el pedido de renuncia hecho por 77 asambleístas, sin darle el derecho a exponer sus pruebas de descargo, “violentando el más elemental derecho al debido proceso.

En su escrito, la también dirigente del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA) aliado del oficialismo, señaló que con su presencia no iba a abonar a la inestabilidad del país propiciado, según dijo, por personas que solo “buscan el poder”.

“El país no merece esta inestabilidad, no me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del Presidente, o de grave conmoción interna”, redactó en su carta de renuncia.

Luego de ratificar el apoyo y “cariño” de Moreno, indicó que renuncia al cargo para que el jefe de Estado pueda contar con una persona que asuma las responsabilidades que él le encargó.

“Presento la renuncia a mi cargo, pues prefiero que él (Moreno) pueda contar con alguien más que asuma definitivamente las grandes responsabilidades que me encargó. El país quiere y necesita paz para avanzar”, redactó.

Al presidente Moreno le corresponde enviar una terna a la Asamblea para la designación del reemplazo de Vicuña. (I)