Ministra de Salud rechaza denuncia de contratos fraudulentos

Se trató de la misma exposición en las dos comisiones legislativas a las que fue llamada. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, defendió su gestión ante cuestionamientos de presuntos insumos contaminados y pruebas de VIH con falencias.

Tanto en la Comisión de Salud como en la de Fiscalización, la Ministra explicó que las pruebas de VIH son de tamizaje y no representan un diagnóstico, de ahí que el Ministerio advierte que personas con vulnerabilidad deben realizar el mismo procedimiento cada tres y seis meses.

“Estas pruebas no son de seguimiento o diagnósticas, son para personas que no saben si tienen o no el virus”, aclaró Espinosa.

Sobre los supuestos falsos positivos y negativos expresó que las pruebas tienen un margen de error de menos del 1%. “El proceso de control es minucioso, los sistemas de salud funcionan, además se tienen buenas agencias de control que permiten detectar problemas y así emitir alertas sanitarias”, dijo.

Sobre supuestos contratos fraudulentos, rechazó tales aseveraciones y sostuvo que carecen de fundamento. Así se refirió a las declaraciones de la asambleísta independiente Mae Montaño, que el martes sostuvo que tenía pruebas de estos contratos. La legisladora empezó la recolección de firmas para impulsar un juicio político.

Espinosa explicó que los contratos para la adquisición de pruebas rápidas de detección de VIH datan de 2016, cuando ella no era titular de esa cartera de Estado.

Aseguró que se trata de un convenio internacional con organismos especializados de Naciones Unidas, que garantizan los mecanismos de calidad.

“No existieron contratos sino un convenio con el Fondo de las Naciones Unidas para la adquisición de medicamentos para la salud sexual y reproductiva. No tenemos nada que ver con el proveedor”, afirmó.

Incluso, sostuvo, los proveedores de paracetamol contaminado fueron sancionados y retirados del portal de compras públicas. (I)