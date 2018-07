Humberto Cholango: "Ecuador no renunciará a la Unasur"

El secretario nacional del Agua y expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) aclaró que ocupar la sede de la Unasur para una universidad no significa que los indígenas quieran destruir la integración regional.

¿Qué significa para el pueblo indígena tener una sede como Unasur para la Universidad Amawtay Wasi-UIAW?

Como sector indígena merecemos el apoyo institucional del Estado, porque lo poco que hacemos es a favor de construir el estado plurinacional.

¿Es adecuada la infraestructura del edificio de la Unasur para ser sede de la UIAW?

Como movimiento indígena luchamos desde antes por tener un centro académico como cualquier grupo social. El hecho de que haya una universidad que celebre la diversidad de los pueblos es fundamental para fortalecer los conocimientos y la ciencia de los pueblos y nacionalidades.

Sobre el anuncio del presidente Lenín Moreno, para nosotros es importante tener una sede donde operativizar el trabajo para implementar la universidad. Para ello, se conformará una comisión gestora que se encargará de llevar adelante el proceso. Por ejemplo, en realizar todo el pénsum de estudios, las carreras, las subsedes regionales (...).

Viendo las características del edificio, ¿no es volver a las universidades de garaje?

De ninguna manera, ese es el cuidado que hemos tenido. Si algo de brecha existe es la falta de acceso de los jóvenes de los pueblos indígenas a los grandes centros universitarios. La ciencia se ha convertido en un privilegio de pocos. Dentro de ese marco, la universidad indígena jamás puede ser de garaje habiendo tantas brechas de inequidad. Esta universidad da una nueva posibilidad al país para que repensemos el estilo de educación que se imparte en nuestro país.

Para la entrega del edificio, ¿Ecuador debería dejar la Unasur o el organismo regional debería cambiar de sede?

El Presidente ha dicho claramente que Ecuador no renunciará a la Unasur, más bien, seguiremos trabajando para fortalecer la integración sudamericana y desde el movimiento indígena defendemos la soberanía y la integración. Sobre las preocupaciones de que destruirán la Unasur, no, nosotros como movimiento indígena, jamás.

Los indígenas históricamente han luchado por la integración. ¿Ocupar el edificio de la Unasur, incluso para un noble fin, no va en contra de eso?

No, no pensamos eso. Hay comentarios que dicen que los indígenas seremos responsables de la destrucción de la Unasur. No, eso es un simplismo que no cabe en estos tiempos. El movimiento jamás busca eso. El Gobierno debe fortalecer la Unasur.

¿Cómo lograr que esta universidad maneje los niveles de excelencia académica?

El hecho de que sea una universidad de los pueblos indígenas no significa que será de retraso, de mediocridad y de falta de excelencia académica. Ojo, la universidad no es de los pueblos indígenas, es una universidad para trabajar en una sociedad intercultural y, obviamente, la comisión gestora debe recoger los mejores expertos indígenas y no indígenas para introducir conocimiento a la “U”.

¿Todos pueden estudiar?

Nosotros no somos excluyentes ni racistas, pero sí sufrimos esto. Jamás pensamos en una universidad solo para los indígenas, por eso se llama universidad intercultural.

¿Qué significará la creación de la secretaría de educación bilingüe intercultural? ¿Una reparación histórica?

Es una reparación histórica. El hecho de crear la universidad, la creación de la secretaría, la entrega en comodato de la casa de la Conaie, dar amnistías e indultos a los acusados por terrorismo y reconocer la gestión comunitaria del agua son avances importantes del Gobierno con base en el diálogo.

El Gobierno promueve las escuelas unidocentes. ¿Cómo acercar la educación sin desmejorar la calidad?

El ministro de Educación, Fander Falconí, dijo que existe gran cantidad de escuelas unidocentes, que hasta el momento son una realidad. El Ministerio dispuso de recursos para la secretaría intercultural para especializar a los profesores de esas escuelas, incluso mirar el pénsum de estudio de los niños para adecuarlo de acuerdo a la región, la lengua y nacionalidad.

¿Cómo valora la relación del pueblo indígena con el Gobierno este primer año?

Ha sido una relación de respeto, en donde se ha debatido y se han escuchado tesis, que pueden ser incómodas de lado y lado, pero así se alimentan mejor las propuestas. (I)

La Conaie designó a sus delegados ante secretaría

El Consejo Político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) designó a sus representantes de la Secretaría y Subsecretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe Transitorio, más la creación de una comisión asesora.

Jaime Vargas, presidente de la Conaie, informó que esto se da en cumplimiento con el Decreto Ejecutivo 445 del pasado 6 de julio. “Está conformada por cinco delegados del Ejecutivo y cinco de la Conaie y esta comisión dará asesoramiento técnico y político en el sistema de educación... En el decreto tenemos 180 días para la implementación del sistema de educación intercultural bilingüe en el país”.

Vargas recalcó que estos organismos serán parte del Ministerio de Educación y no tienen nada que ver con la propuesta de implementar en la sede de la Unasur la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi.

Sin embargo, adelantó que por los diálogos mantenidos con el presidente Lenín Moreno se integrará “otra, llamada comisión gestora de la universidad, integrada por un representante del Ejecutivo, uno de la Senescyt, uno de la Senplades, del Ministerio de Finanzas y de la Conaie para que las políticas educativas sean como hemos soñado, la misma que elegirá un rector”. (I)