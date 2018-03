Thania Moreno también quiere ir al Pleno de la Asamblea Nacional

La fiscal general subrogante, Thania Moreno Romero, minimizó ayer las inculpaciones formuladas en su contra el pasado viernes en la Asamblea Nacional por el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno.

Baca acusó a Moreno de ser la ‘amiga’ del excontralor Carlos Pólit y de formar parte de un plan para ‘bajarlo’ del cargo, como se escuchó en el audio en el que dialogan sobre el tema el expresidente de la Asamblea, José Serrano y Pólit.

“Lo único que tengo que manifestar es que yo no soy la amiga”, recalcó en referencia al audio donde se menciona “una amiga”.

Desconoce si la va a investigar la Asamblea, pero pese a no ser nombrada por esta función del Estado, está dispuesta a acudir como funcionaria pública a demostrar y desvirtuar cada una de las acusaciones políticas que se han presentado en su contra.

“Sin temor iremos con documentos jurídicos, yo no quiero ver la parte política”, agregó. Ella prefiere ser recibida por el pleno y no por las comisiones. Para Moreno las investigaciones no deben ser temidas cuando no se tiene nada que esconder.

En alusión al Fiscal General del Estado, a quien ella inició tres indagaciones, dice que estas continuarán y que para los próximos días están dispuestas diligencias que aún se mantienen en reserva por estar en investigación previa.

Afirma que “no hay distanciamiento” con Carlos Baca y que cada uno cumple su rol, pero admitió que algo pasó cuando ella abrió una investigación a su superior.

“No es la primera vez que abro una investigación al Fiscal General. Si mal no recuerdo en la administración anterior hubo cinco denuncias abiertas, pero no se hizo escándalo”.

Afirma que entre ella y su superior no hay nada personal y que al ser él la máxima autoridad lo tratará como eso.

Aclara que su relación con José Serrano es eminentemente laboral, y lo fue cuando él ejerció el cargo de ministro del Interior, ya que coordinaron acciones para desarticular 80 organizaciones delictivas.

Sobre la presunta vinculación de Serrano con el caso de los ‘pases policiales’, indica que de existir elementos lo hará porque su proceder estará enmarcado en la Constitución y la ley. “De los elementos que poseo hasta el momento no tengo ningún indicio de que haya participación del exministro José Serrano”.

Toainga inició caso pases

En torno al caso ‘pases policiales’, Moreno Romero indica en un comunicado que la investigación previa y la instrucción fiscal estuvieron a cargo de Wilson Toainga, quien era fiscal provincial de Pichincha hasta antes de mayo de 2016.

Además sostiene que 15 días después de ejercer su cargo de fiscal provincial de Pichincha litigó en la audiencia de juzgamiento en el caso venta de pases por el delito de delincuencia organizada.

“Bajo la dirección jurídica de dicho funcionario se realizaron la investigación previa y la instrucción fiscal, que son fases en las que se recolectan elementos de convicción para presentarlos como pruebas en audiencia de juicio”, señala el comunicado.

El 9 de enero de 2018, Baca anunció que Toainga presidirá la Unidad de Delincuencia Organizada de la Fiscalía.

Código dispone subrogación

Moreno Romero, quien tramita tres indagaciones previas en contra de su superior, deberá asumir el cargo del titular Carlos Baca Mancheno en caso de que este fuera destituido.

El Código Orgánico de la Función Judicial así lo dispone.

Según el artículo 47 del Código de la Función Judicial, “la Fiscal o el Fiscal subrogante sustituirá al Fiscal General del Estado en caso de ausencia temporal y justificada, y ejercerá las mismas funciones que el titular... En caso de ausencia definitiva del Fiscal General del Estado, se procederá a llenar esta vacante en forma inmediata”.

Desde mayo de 2016, Moreno ocupa el cargo de fiscal provincial de Pichincha, luego de obtener la calificación más alta en el concurso de méritos y oposición. El 6 de abril de 2017, el pleno del Consejo de la Judicatura la nombra fiscal general subrogante. (I)

Serrano pidió diferir su declaración en la Fiscalía

Por segunda vez el asambleísta José Serrano no compareció ante la Fiscalía General para rendir su versión en torno al audio en el cual conversa con el excontralor prófugo Carlos Pólit, que es parte de una indagación previa.

El Fiscal a cargo del caso, Fabián Salazar, indicó que Serrano envió un escrito que llegó ayer por la mañana con la solicitud de diferir su declaración. Resaltó que le asignarán otra fecha y hora para que acuda voluntariamente.

El audio fue judicializado el pasado 27 de febrero y se ordenó la reproducción del contenido digital bajo la certificación de peritos.

El Fiscal detalló al finalizar la diligencia que el análisis se hizo debido a que “conoce que puede haber información pública, y esta puede ser utilizada. Eso está siendo judicializado, no hay violación dentro de la preservación de la evidencia”.

El 26 de febrero el fiscal general, Carlos Baca, difundió el audio de una conversación telefónica, grabada, al parecer el año pasado, cuando José Serrano era Presidente de la Asamblea. En el audio se escucha cómo Serrano habla con Pólit sobre la manera de bajar del cargo a Baca.

Esto desembocó en la comparecencia, el anterior viernes 9 de marzo, tanto de Baca como de Serrano en el pleno de la Asamblea Nacional, lo que terminó con la destitución del titular del Legislativo y el llamado a juicio político del fiscal Baca.

Salazar señaló que sigue la indagación y que todavía no puede indicar qué tipo de delito se pudo haber cometido. (I)