Christian Cruz denunció persecución política

Los 7 miembros del Consejo Transitorio (CPCCST) escucharon durante 35 minutos, 5 más de lo que establece el reglamento, los descargos del superintendente de Bancos, Christian Cruz. Fue su respuesta al informe realizado por la comisión técnica del organismo sobre su gestión.

El análisis revisó 5 parámetros de evaluación referidos a legitimidad, cumplimiento de funciones, gestión de recursos públicos, transparencia y evaluación ciudadana, según el cual la autoridad no cumplió con ninguno.

Cruz indicó que sus actuaciones se han enmarcado en las competencias que le otorga la Constitución y las leyes. Por eso le sorprendió que el informe elaborado contenga, “las causales por las que me cesarán del cargo, antes de que pueda presentar mi defensa”.

Una de las principales críticas a su gestión fue la eliminación del aporte del 40% a las pensiones jubilares. Sobre este tema el funcionario aclaró que fue una resolución de la Asamblea, “no de la Superintendencia; este es un tema de competencias, no tengo responsabilidad”.

Aclaró que esta acusación “nació de un grupo de personas que en su afán de venganza contra la entidad usa estas mentiras”. Recordó que la Contraloría hizo un examen de auditoría en el cual concluyó que no existió perjuicio a los fondos del Seguro Social.

En esta línea enfatizó que en el juicio político que se planteó en la Asamblea, “de la misma manera entregamos los descargos que dejaron sin piso las acusaciones”.

El Superintendente mencionó las 41 denuncias en su contra. Dijo que en el ejercicio del servicio público siempre habrá denuncias.

“Del total mencionado 13 se resolvieron a favor, 2 fueron declaradas en abandono, en 5 no fuimos parte procesal, 7 están en trámite, 4 no fueron calificadas, 8 son requerimientos judiciales y se mantuvieron únicamente 2 en contra. La gente tiene derecho a apelar y es lo que se ha hecho”.

En el caso del traspaso de los fondos complementarios de cesantía del magisterio, se reformó la ley la cual indica que “los fondos complementarios, que en su origen o cualquier modalidad hayan recibido aportes estatales, pasarán a ser administrados por el IESS, a través de su banco, mediante cuentas individuales”.

El funcionario remarcó que en ninguna parte del artículo dice que para ser traspasados los fondos se tiene que hacer una auditoría previa, “como señala la denuncia, alentada por un grupo de gente identificada con los exadministradores del fondo de cesantía del magisterio quienes son los que están detrás de esta persecución a nuestra gestión”.

El CPCCST, mediante oficio enviado el pasado 16 de mayo, responde a Christian Cruz sobre el documento que envió un día antes dando a conocer el tema de la convocatoria.

“En virtud de que las instituciones que forman parte de la Función de Transparencia y Control Social, se encuentran en proceso de evaluación, informo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio resolvió no comparecer mientras no termine el periodo de evaluación, por lo que no sería procedente atender su convocatoria”. (I)