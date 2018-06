Celi: “Se han ido dos legisladores de SUMA, tan jóvenes y camiseteros”

Es abogado y presidente del movimiento SUMA. Guillermo Celi conversó con este Diario sobre las elecciones seccionales de 2019 y la situación de su bancada en la Asamblea Nacional.

El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, de su agrupación, no se presentará a la reelección el próximo año...

Soy respetuoso de la decisión del Alcalde. Él fue electo para cinco años y por razones familiares no se reelegirá. Eso evidencia que no está obnubilado por el poder, sino comprometido para servir y trabajar por los quiteños y ecuatorianos. Es un mensaje muy claro de un modelo de gobierno responsable.

El correísmo nunca ganó ni a Rodas ni a SUMA. Además, un informe de la Contraloría señala que el exgobierno utilizó recursos de los gastos reservados en la campaña del 2014 para atacar la imagen de Rodas y beneficiar a su candidato Augusto Barrera.

El alcalde Rodas no ha tenido el apoyo de los concejales. ¿Eso impidió hacer un mejor trabajo y obras para la ciudad?

El Alcalde ha servido a los quiteños sin el apoyo de los concejales. En el Concejo ha primado la posición partidista, ideológica y dogmática más que el trabajo por el desarrollo de la ciudad. Ese es un tema lamentable.



¿Su agrupación participará en las elecciones seccionales con candidatos propios?

Tenemos candidatos pero, por respeto a los compañeros que están trabajando en todo el país, no daremos sus nombres. Sin embargo, en nuestra convención nacional, que será en octubre, anunciaremos a nuestros candidatos para las 24 provincias y 261 cantones.



¿Por qué la bancada de SUMA perdió a varios legisladores este año?

Empezamos con nueve legisladores; hoy somos siete, incluido Israel Cruz, con quien tenemos una alianza. Se han ido dos legisladores, tan jóvenes y camiseteros. No hubo una razón ideológica, sino de carácter personal.

Usted presentó el proyecto de reformas al Código de la Producción para las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDES).

Está incluido en el proyecto de Ley de Fomento a la Producción. Mi comisión de Desarrollo Económico presentará hoy el informe para segundo debate. Creamos polos de desarrollo económico que acogen a las Zedes, parques industriales y conglomerados para generar trabajo. (I)