Sonnenholzner: "No soy candidato a nada; no pertenezco a ningún partido político"

El vicepresidente de la República Otto Sonnenholzner afirmó, la noche del jueves 30 de abril de 2020 en cadena nacional, que no realiza recorridos en hospitales con pretensiones electorales, sino con la intención de verificar el abastecimiento de insumos médicos y armar planes de contención, en el marco de la crisis sanitaria que padece el país a causa del coronavirus, causante de la enfermedad covid-19.

En su intervención manifestó que "para aquellos que siguen intentando dividir usando las artimañas de la vieja política se los diré por última vez: 'No soy candidato a nada; no pertenezco a ningún partido político; siempre agradeceré al presidente Lenín Moreno y a quienes me dieron la oportunidad de servir a mi país desde la Vicepresidencia de la República'".

Además, Sonennholzner añadió: "No soy un político y creo que nunca lo seré".

Insistió en puntualizar que "quienes con mala fe quieren confundir mi trabajo con una campaña electoral es porque están acostumbrados a ver políticos recorriendo el territorio solo en época de elecciones".

El segundo mandatario recordó que hay que tener "siempre muy claro que la economía la podíamos recuperar; las vidas, no".

Instó a seguir cumpliendo con disciplina el confinamiento y recordó que la primera decisión del Gobierno fue declara el Estado de Excepción por sesenta días, cerrar las fronteras, suspender los vuelos nacionales e internacionales, aplicar el toque de queda, restringir la circulación del transporte interprovincial e intercantonal así como la movilidad particular, la suspensión de las clases, los eventos masivos, y se implantó el aislamiento obligatorio.

Resaltó que "fuimos de los primeros países de la región en tomar estas drásticas decisiones. Hoy estamos seguros que fueron decisiones acertadas y oportunas que nos dieron los resultados esperados en la mayoría del territorio nacional".

Sonennholzner agregó que ha visitado más de 30 hospitales de 16 provincias verificando la entrega de cientos de miles de insumos médicos, visitando casa por casa haciendo pruebas y fumigaciones.

También destacó que hasta la fecha se ha contratado a más de 1.300 profesionales de la salud.

Detalló que en muchas provincias "estamos ceca de tener cero pacientes hositalizados por covid-19" y que "en la mayoría de los hospitales son más los pacientes que salen recuperados que los que ingresan enfermos (...) Hay una disminución de más del 87% en la emergencia de los hospitales públicos y privados del Ecuador", dijo.

Así también, recalcó que "las cifras de los fallecidos a nivel nacional están muy cerca de los indicadores normales previos a esta emergencia".

Por otra parte, informó de la entrega de 1'300.000 mil raciones de desayuno escolar a padres de familia de escuelas públicas en la Sierra y la Amazonía; 2'000.000 de canastas a la población de la Costa que tiene hijos en instituciones estatales y que no recibe ningún bono del Estado.

Así mismo, más de 140.000 canastas de alimentos estarán destinados para adultos mayores y continuará la iniciativa Dar Una Mano Ecuador, que en articulación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social ha llegado con más de 700.000 kits de víveres a toda la nación. (I)