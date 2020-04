Sao Paulo eliminó video sobre Guayaquil como mal ejemplo en crisis sanitaria

La Prefectura de Sao Paulo se retractó por la publicación de un video de Guayaquil para generar conciencia en el estado brasileño sobre los riesgos de no acatar las medidas de prevención contra el covid-19. El prefecto Bruno Covas ordenó el retiro de las imágenes sobre la crisis sanitaria en la ciudad ecuatoriana, tras el reclamo de la embajada nacional en Brasil.

En el video, las autoridades paulistas le pedían a sus ciudadanos mantenerse en casa y respetar la cuarentena. De no hacerlo, las consecuencias podrían ser parecidas a las vistas en Guayaquil, con muertos en las calles y el sistema de salud colapsado.

Si por Levantar a Los guayaquileños fallecidos y darle sepultura digna me he ganado ese término de “Sepulturero”, lo asumo con el mayor honor de toda mi vida!! https://t.co/90tk6BNz1l — Jorge Wated Reshuan (@JorgeWated) April 22, 2020

La embajada se comunicó con la prefectura para exigir que detuvieran la difusión del producto audiovisual y reiterar su contrariedad por el uso de la ciudad como un mal ejemplo. Además, según el cuerpo diplomático, las tomas correspondían a hechos no comprobados en la urbe porteña.

El director de Asuntos Internacionales del gobierno estatal aclaró que la intención del prefecto Covas no fue ofender a los guayaquileños. El video salió del aire y Covas expresó su solidaridad por la crisis sanitaria en Ecuador, que hasta este viernes ha registrado 22.718 casos positivos de coronavirus.

?COMUNICADO 11:00 am || #Covid_19

El Ministerio de Salud Pública informa: 56513 muestras,

?22719 casos positivos,

?1366 casos con alta hospitalaria,

?23138 descartados y

?576 personas fallecidas.



Más información en ➡https://t.co/6DQFEswO0U pic.twitter.com/LcngNbN8nM — Salud_Ec (@Salud_Ec) April 24, 2020

El Prefecto explicó que su intención era generar conciencia en la población para actuar con responsabilidad y seguir las normas de salud. De los 52.995 contagiados confirmados en Brasil, 17.826 pertenecen al estado de Sao Paulo.

La situación que sufrió Guayaquil a comienzos de la pandemia en Ecuador se utilizó en el resto del mundo como un ejemplo a no seguir. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, invitó a sus ciudadanos a buscar en Twitter videos sobre la capital del Guayas para saber lo que ocurriría si no se tomaban medidas restrictivas. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también se refirió a que si no se invertía en salud la capital colombiana se convertiría en una Guayaquil. (I)