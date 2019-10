Romo: Las reformas harán mucho bien al empleo y a la economía

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, lamentó que el paro en la provincia de Carchi haya dejado unas pérdidas de $ 2 millones diarios, al tiempo que ratificó que la medida ya está superada.

“Se calculan 2 millones de pérdidas porque la gente deja de vender, de consumir, de viajar”, dijo la secretaria de Estado en entrevista con Ecuador TV este martes 1 de octubre de 2019, en la que también se refirió a las medidas económicas que presentará el Ejecutivo a la Asamblea.

Asimismo, señaló que las protestas dejaron 14 detenidos que fueron liberados inmediatamente. Cuestionó el hecho de que se hayan registrado momentos violentos, que presume hayan sido provocado por infiltrados y no por los dirigentes de la protesta.

La funcionaria indicó que el Gobierno ha cumplido con la mayoría de planteamientos de la denominada Asamblea Provincial de Carchi, como por ejemplo la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los seis municipios de esta jurisdicción.

#PrimeraImpresión | @mariapaularomo: Quiero creer que hubo infiltrados en las manifestaciones. La provincia quiso ser pacífica pero lamentablemente hubo 6 detenidos que fueron liberados inmediatamente y 8 personas detenidas con contravenciones. pic.twitter.com/wzJilj45Ms — Telediario (@TelediarioEC) October 1, 2019

En ese sentido, indicó, el gobierno tiene un calendario de devolución de este impuesto a los gobiernos seccionales, con énfasis en los más pequeños.

Romo hizo un llamado al diálogo y a no provocar este tipo de acciones de paralización, que terminan perjudicando a la población.

Reformas



La ministra de Gobierno también se refirió al paquete de reformas económicas y laborales que tiene previsto enviar el Ejecutivo a la Asamblea Nacional.

“El proyecto va a hacer mucho bien al empleo y la economía. Va a ser un proyecto en el que muchos sectores van a poder ver oportunidades, que se simplifica su vida, las obligaciones que pone el Estado”, indicó Romo.

Prefirió no dar detalles del documento hasta que no sea presentado al Legislativo. En ese sentido aseguró que ese proyecto será entregado esta semana, aunque no especificó ni fecha ni hora.

#PrimeraImpresión | @mariapaularomo: El proyecto de Ley de Reformas Laborales le hará mucho bien al empleo y a la economía. Será un proyecto donde todos los sectores van a ver oportunidades y cómo su vida se simplifica. Es un proyecto que ya está presentado en la @AsambleaEcuador pic.twitter.com/DxCqxEDEoH — Telediario (@TelediarioEC) October 1, 2019

Enfatizó que luego de que el documento sea remitido al Parlamento espera que se produzca un debate de ideas en el seno de la Asamblea.

“No puedo adelantar nada. Queremos que el debate esté marcado por propuestas e ideas y una vez que las ideas estén plasmadas en un documento entregado a la Asamblea esperamos un amplio debate con todos los sectores”, anticipó. (I)