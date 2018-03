Roldán: “Hay que comunicar mejor lo que hace el Gobierno”

Antes de conversar con EL TELÉGRAFO, Juan Roldán saluda afablemente e invita a pasar a una sala pequeña para visitas en el segundo piso del Palacio de Gobierno, y se despide de Norman Wray, excandidato a la presidencia por el movimiento Ruptura de los 25, quien le acompaña.

“Somos amigos y todavía conversamos aunque el grupo desapareció hace más de un año”, comenta mientras toma asiento.

¿Cuál será su rol dentro de la secretaría de la presidencia?

Secretario particular. El Presidente me ha pedido ser su consejero político; en segundo lugar, vocero de la presidencia sobre la posición del Presidente en muchos temas y ayudarle en los aspectos específicos que solicite.

¿No existen atribuciones específicas en la ley?

Esta secretaría no existía, se inició con el gobierno del presidente Moreno; antes era parte de la Secretaría de la Administración Pública, ahora Andrés Mideros sigue como secretario de administración y yo como secretario particular.

¿Cuál es la diferencia?

La secretaría de administración es la gerencia del Estado, trabaja con los ministerios, yo haré un trabajo político cerca del Presidente y vocería de los temas importantes.

¿Cuáles serían? Esta semana, por ejemplo, vino una delegación de mujeres amazónicas que pedían hablar con el Mandatario...

El Presidente me delegó para hablar con ellas y acordamos una cita con el Presidente el jueves, además me ha pedido ir a los medios y atender sus necesidades y poner claro cuáles son las posiciones del gobierno en estos temas.



¿No chocará su vocería con la difusión que hace de las actividades la Secom?

Los límites están claros.

¿Cree usted que hay presión social hacia el Presidente para que atienda pedidos mediante marchas o protestas?

El Presidente tiene relación fluida con muchos espacios sociales. Lo que existe son personas que buscan una relación con el Presidente por preocupaciones determinadas, eso es natural y sano en una democracia, no lo vivimos durante mucho tiempo porque ese tipo de iniciativas democráticas estaban pensadas como ataques al poder y no es así.

En el diálogo no se ha incluido a los correístas, ¿por qué?

En distintos espacios se ha hablado con los correístas, pero no quieren dialogar porque dicen que con un traidor es imposible hacerlo, sin embargo las puertas de la secretaría particular están abiertas para hablar con todas las personas que fuera necesario. Nosotros creemos que entre los correístas hay gente decente, buena, pero hay otros que están respondiendo a momentos complejos o momentos de una corrupción que se cae por pesada.

Esa facción le ha acusado a Moreno de falta de liderazgo.

Lo que pasa es que hay gente que tiene que tener una posición como esa para justificar el pasado; en el presente Moreno ha mostrado su liderazgo de sobra, la muestra más clara es la consulta popular y la lucha contra la corrupción, por la transparencia.

La otra crítica es que el Gobierno aplica la agenda de la derecha, ¿es así?

No. Los críticos son los mismos correístas, que es un grupo minoritario que acaba de perder las elecciones, que tiene que tener un discurso político para salvar la pérdida, pero de ninguna manera esa es la opinión de la mayoría de ecuatorianos que están contentos con lo que ha pasado hasta el momento.

¿Entonces es la oposición más notable que tiene el Presidente al momento?

Lo que estoy diciendo es que los correístas tienen esa posición, pero no creo que sea la más notable.

¿Cuál es la oposición más notable?

La crisis económica, la situación complicada en la que dejaron el país con la mesa no servida. Los grandes escándalos de corrupción, esos son los elementos de oposición más notables que ha tenido que enfrentar este Gobierno.



Hay gente que cuestiona que el Presidente no sea muy visible

El presidente Moreno está todas las semanas trabajando con una agenda fuerte que anuncia todos los lunes, la diferencia es que no se dilapidan cientos de millones de recursos en comunicación. No tenemos a un Presidente hasta en la sopa para decir que está presente.



¿Cree que el país está enterado de lo que hace el Gobierno?

Hay que hacer un esfuerzo por comunicar más lo que el Gobierno está haciendo. Creo que una de las razones por las que el Presidente me llamó fue para poder hacer una vocería directa desde la presidencia; hay ministros que están comunicando bien y otros tienen que mejorar.

La Secom está haciendo un esfuerzo importante para optimizar los temas. No habrá cruce, aquí venimos a hacer un equipo. (I)

Hoja de vida

Es hijo del embajador del Ecuador en España, Cristóbal Roldán. En 2006, con su grupo Ruptura de los 25, se alió al movimiento Alianza PAIS y ganaron la presidencia con Rafael Correa.

En ese gobierno se desempeñó como subsecretario del Ministerio de Gobierno en 2008, luego fue nombrado Secretario Nacional de Transparencia.

En 2011 renunció porque Ruptura de los 25 se alejó del gobierno. Ellos no estaban de acuerdo con la consulta popular convocada en 2011 por considerar que el entonces presidente se excedía en sus funciones. (I)