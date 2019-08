La Asamblea tiene 2 reformas prioritarias

La Asamblea terminará su vacancia legislativa este viernes 30 de agosto de 2019. Algunos temas importantes esperan ser tratados en las comisiones.

Hay dos principales: el primero son las reformas económicas (incluyen un paquete de leyes), entre ellas a la Ley Tributaria, que serán analizadas por la Comisión del Régimen Económico y Tributario. Y se espera que esos proyectos lleguen la segunda semana de septiembre a la Asamblea.

El segundo tema importante son las reformas laborales, que serán tratadas por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Ambas propuestas son necesarias y urgentes para seguir el camino trazado por el Gobierno en su compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La Comisión del Régimen Económico y Tributario ya tiene 11 proyectos de ley a su cargo: las reformas a la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública; la Ley Orgánica Reformatoria al Código Monetario; y las reformas a la Ley de Minería. Sin embargo, todavía no analiza esas propuestas.

La legisladora Gabriela Larreátegui, de SUMA e integrante de esa Comisión, explicó a este Diario que sesionan una vez cada 15 días y que han recibido en comisiones generales a representantes de diversas organizaciones.

Larreátegui espera que las reformas tributarias contemplen la racionalización de los tributos y se analice si han servido o no al Estado. “No hay ninguna medición de los impactos y no se conoce si han sido o no efectivos”.

En cambio, el asambleísta Fernando Burbano, integrante de Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), subrayó que el Gobierno debe comunicar sobre esas reformas antes de enviarlas a la Asamblea para conseguir adhesiones. “Apoyaremos las iniciativas que garanticen estabilidad, generen empleo y reactiven los sectores pequeños y medianos de la economía”, indicó.

Mientras, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores está paralizada y difícilmente podrá tratar las reformas al Código del Trabajo. Para las cámaras de la producción, esas modificaciones apuntan a la flexibilización laboral, contratos por proyectos, formas para terminar los contratos e indemnizaciones por despido intempestivo.

Esa mesa está integrada por 11 asambleístas: cinco de Alianza PAIS (AP) y seis de CREO, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG) y de la Revolución Ciudadana. Ellos no aceptan el liderazgo de María José Carrión, expresidenta de la Comisión de Fiscalización. Tampoco el de su vicepresidenta, Karina Arteaga, quien tiene denuncias de cobros de diezmos a cambio de puestos de trabajo en la Asamblea.

Esa comisión tuvo problemas desde su conformación, pues el legislador Vicente Taiano, del PSC-MG, fue designado presidente, pero no tuvo apoyo del oficialismo.

Los miembros de la comisión han sido convocados a tres sesiones en 90 días. Sin embargo, los seis en “rebeldía” no han dado quórum para trabajar.

Algunos plantean tres posibilidades para salir de esa crisis: la primera es que nombren a otras autoridades; la segunda, que el proyecto de ley de reformas laborales sea tratado por la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa; y la tercera alternativa es que se cree una comisión especial para tratar únicamente esas reformas laborales.

Roberto Gómez, coordinador de CREO e integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, explicó a este Diario que el problema de la comisión debe resolverse como se lo hizo en otras mesas legislativas.

Es decir, nombraron a nuevas autoridades. “No hemos recibido ninguna reforma laboral. Pero creo que deben incluir a los desempleados, en la actual normativa los excluye en un régimen laboral inflexible”.

Al final, el oficialismo debe considerar los votos con los que cuenta. (I)