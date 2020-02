Las reformas a la Ley de Movilidad siguen en análisis de la Comisión

Cinco integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, explicaron el proceso que cursa el proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana.

El presidente de la mesa, Fernando Flores, enfatizó que en 148 artículos que componen este cuerpo legal no se han contemplado los cambios a la deportación y expulsión de los extranjeros en el país.

Esto luego de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, emitiera su postura sobre el crimen de Mariana Granja, de 68 años, voluntaria asesinada en Quito por un extranjero.

El Jefe de Estado mencionó que con las reformas, la deportación será viable para aquellos extranjeros que ingresen a delinquir. “Los hermanos del mundo siempre son bienvenidos. Los delincuentes, no. Aquellos que vienen a dañar nuestra sociedad, a asesinar, a delinquir, a hacer crimen organizado, no. Ellos no son bienvenidos”.

No obstante, el legislador Flores dijo que el Ejecutivo “usó palabras desatinadas” para referirse a quienes cometen delitos en el territorio ecuatoriano. “Expresamos nuestro total rechazo a los actos delictivos, pero también prestamos atención a la protección humanitaria que el Gobierno ha emitido”.

Hasta la presente fecha, la Comisión ha realizado 25 sesiones para tratar la normativa, tres mesas de trabajo, nueve mesas técnicas con expertos en la materia. Con ello, 81 artículos se han modificado, otros 15 se han agregado y tres han sido eliminados.

El proyecto de reforma llegó a la mesa de Relaciones Internacionales el 30 de julio de 2019. Busca corregir los vacíos generados por el cuerpo legal vigente desde 2017.

Uno de los cambios importantes, según el Legislativo, será que los migrantes que deseen entrar al país deberán sujetarse a no tener un pasado delictivo o acciones legales en curso.

En Ecuador existen 3.003 extranjeros recluidos, según el Sistema Nacional de Rehabilitación Social. (I)