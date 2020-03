Moreno ordena eliminar gastos de proceso electoral y destinarlos a la emergencia sanitaria

El presidente de la República, Lenín Moreno, la noche de este domingo 22 de marzo, a través de su cuenta de Twitter, ordenó al ministro de Finanzas, Richard Martínez, eliminar "gastos innecesarios del próximo proceso electoral y reasignarlos a atender las prioridades de la emergencia sanitaria".

¡En la batalla conjunta contra el #Covid19 todos arriman el hombro! ¡Así debe ser!

He dispuesto al ministro @RichardM_A eliminar gastos innecesarios del próximo proceso electoral y reasignarlos a atender las prioridades de la emergencia sanitaria. — Lenín Moreno (@Lenin) March 23, 2020

Este mismo día, en Twitter la ciudadanía inició la campaña #QuienSeSuma donde se proponía que todos los fondos para la campaña electoral de 2021 se destinen al sector salud para contrarrestar el covid_19, que no se entregue ni un centavo a los partidos políticos. "Recuerden que el presupuesto para las elecciones es de $ 145 millones", decía el texto del mensaje que se hizo tendencia.

Los políticos no tardaron en pronunciarse y uno de ellos fue el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien dijo: "Estoy totalmente de acuerdo. Pero que el dinero sirva para atender las necesidades de los que no pueden trabajar y de los afectados por el covid-19. No para pagar deuda externa ni excesos burocráticos. Y que se rinda pública cuenta de ello".

Estoy absolutamente de acuerdo. Pero que el dinero sirva para atender las necesidades de los que no pueden trabajar y de los afectados por el Covid-19. No para pagar deuda externa ni excesos burocráticos. Y que se rinda pública cuenta de ello. pic.twitter.com/SB78Gn65Vu — Jaime Nebot (@jaimenebotsaadi) March 22, 2020

Mientras que el líder del movimiento Creando Oportunidades (CREO), Guillermo Lasso, no se quedó atrás y también se pronunció. "En estos momentos de dolor y preocupación para tantas familias ecuatorianas, no es posible no adherirse a esta iniciativa. Por lo tanto me adhiero. La prioridad hoy son nuestros hermanos más vulnerables. En ellos debemos pensar, por ellos debemos actuar".

En tanto que de la cuenta oficial de la Izquierda Democrática (ID) se publicó: "#QuienSeSuma nosotros también nos sumamos a entregar el 100% de los fondos de los representantes del pueblo. Y les invitamos a las fortunas personales mayores a 1 millón de dólares a aportar solo el 10%. Se suman?". Allí mismo etiquetaron al alcalde de Quito, Jorge Yunda, al banquero Fidel Egas, Lasso y Nebot.

#QuienSeSuma Nos unimos al sentir del país y apoyamos la iniciativa de que el fondo de campaña sirva para fortalecer el Sistema de Salud para enfrentar al #CoronaVirus y le invitamos a las fortunas personales mayores a 1 millón de dólares a aportar el 1% ¿Se suman? pic.twitter.com/fH3hdUPRnW — IzquierdaDemocrática (@ID12Ecuador) March 22, 2020

Asimismo, César Montúfar (Concertación 51), en torno a esta campaña, indicó: "Me uno a esta campaña ciudadana para que los fondos destinados a los sujetos políticos para la próxima campaña electoral se destinen a enfrentar la crisis sanitaria que vive el país. Él invitó a que todas las organizaciones políticas respalden esta propuesta".

Enrique Pita, vicepresidente del CNE no tardó en pronunciarse y dijo coincide con la iniciativa, que el "Fondo de Promoción" -cerca de 44 millones- sirva para combatir el covid_19.

Coincido con la iniciativa, que el "Fondo de Promoción" -cerca de 44M- sirva para combatir el #COVID-19.



El fondo no ha cumplido el objetivo para el que fue concebido. La @AsambleaEcuador debe revisar las normas que lo regulan, o las Org. Políticas renunciar a este. pic.twitter.com/zsFW7e3APF — Enrique Pita (@CNEVice) March 22, 2020

Horas después del pronunciamiento vía Twitter del Presidente de la República, la titular del CNE, Diana Atamaint, le contestó en la misma red social. "Saludo la iniciativa del Presidente, que se revertirá en beneficio de la gente que enfrenta la emergencia sanitaria en condiciones difíciles. Todo el esfuerzo del @cnegobec se orienta a elaborar un presupuesto austero sin poner en riesgo la calidad de las #Elecciones2021Ec".

Añadió que este lunes 23 de marzo dará una rueda de prensa virtual donde abordará el tema y propondrá otras iniciativas. (I)