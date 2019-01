Aguirre rechaza cuestionamientos a su designación como jueza nacional

Como un "pasquín miserable" calificó la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, a un video que apareció en las últimas horas en redes sociales en el que se cuestiona su designación como jueza de la CNJ en 2011.

El video lo difundió el portal "Factores de Poder", desde Miami, y señala de la supuesta irregularidad en el proceso de selección de los magistrados de la Corte de Justicia y cómo ello afectaría al concurso que se realiza para designar a los miembros del Consejo de la Judicatura.

Dicho programa señala que los entonces postulantes no cumplieron con los requisitos y "a pesar de ello, los vocales del Consejo de la Judicatura transitorio, ilegalmente aceptaron sus postulaciones, realizaron el concurso y los nombraron a los cargos de jueces de la Corte Nacional de Justicia".

Asegura que Aguirre no rindió las pruebas psicológicas ni el examen teórico de oposición para ser jueza de la CNJ.

Durante un taller con medios de comunicación locales, Aguirre no descartó iniciar acciones legales contra los responsables de ese "pasquín miserable".

También señaló que lo que se busca es desprestigiarla y decir que no estaba legitimada para enviar dicha terna (Judicatura). Mencionó intereses de politizar la justicia, lo cual, apuntó, no lo permitirá.

"Haré uso de todos los mecanismos que prevé la ley, porque no voy a permitir que una carrera judicial de más de 30 años, limpia, sin una sola sanción, se vea atacada este momento por intereses oscuros de quienes quisieron estar en la terna de la Corte Nacional", recalcó la jueza.

"Saben que yo soy una mujer firme, recta y honesta, que a mí no me pudieron manipular y no lo podrán hacer jamás. Siempre defenderé la independencia judicial", agregó. (I)