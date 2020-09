Paúl Carrasco y Frank Vargas inscribieron su binomio para las elecciones de 2021

La mañana de este 28 de septiembre, Paúl Carrasco y Frank Vargas Anda (hijo del general Frank Vargas Pazzos), inscribieron sus candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, en representación del movimiento Juntos Podemos, para las elecciones generales de 2021.



El binomio llegó hasta las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, en medio de una caravana.



"Venimos desde Guamaní, hemos unido el sur, centro y el norte, además hemos venido en moto como lo hacen los sectores populares. Nuestro mensaje es de unidad, de respeto a la diversidad; creemos en la diversidad del Ecuador, por lo tanto nosotros el día de hoy hemos firmado nuestro compromiso porque no es una candidatura ni de Frank (Vargas) no de Paúl (Carrasco), ni de Juntos Podemos, es una candidatura que intenta representar a la población", mencionó Carrasco.



Él añadió que "nosotros no vamos a cambiar en cuatro años la historia del país; nosotros vamos a poner las bases para hacer las cosas bien, pero no solos sino juntos con la población, por eso planteamos la participación social como un elemento fundamental y que la gente también nos ayude (...) Juntos todo, separados nada". (I)