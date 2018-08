Espinosa visitará China como presidenta electa de la Asamblea General de la ONU

La diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa, presidenta electa de la Asamblea General de las Naciones Unidas, visitará China del 5 al 10 de agosto, anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores de este país.

El viaje de Espinosa será uno de los primeros que la excanciller ecuatoriana realizará en calidad de responsable de la asamblea de la ONU, un cargo para el que fue elegida el pasado mes de junio y que asumirá en septiembre, con el comienzo del nuevo periodo de sesiones.

La cancillería china ya señaló tras la elección de la ecuatoriana que confía en que bajo su mandato la institución seguirá promoviendo el multilateralismo y los lazos con China, uno de los miembros permanentes con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Con Espinosa en el cargo "China tomará parte activa en el trabajo de la Asamblea General", prometió entonces Hua Chunying, también portavoz de Exteriores en el régimen comunista.

En su cuenta Twitter, Espinosa destacó los nexos que se crean con representantes de los diferentes países previo a que asuma el cargo de manera oficial, el próximo mes. (I)

Today I met with the Permanent Representative @UAEMissionToUN and received the visit of Permanent Representatives from Slovenia, @MexOnu , Angola, @Chinamission2un and the Secretary General’s Special Advisor on Africa. We are making the @UN relevant to all people #UNGA73 pic.twitter.com/5LvUscxVlG