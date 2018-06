Los dos niños ecuatorianos en EE.UU. ya están en proceso de reunificación con sus familias

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, agradeció el compromiso expresado por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, de atender los casos de niños migrantes latinoamericanos separados de sus familias en ese país.

"Su compromiso por atender casos de niños latinoamericanos separados de sus familias nos alegra. Fue un encuentro muy provechoso con el vicepresidente Mike Pence", escribió el mandatario ecuatoriano en su cuenta oficial de Twitter.



Ambos dirigentes celebraron el 28 de junio una reunión bilateral en la sede de la Presidencia en Quito, en la que abordaron asuntos sobre la migración y la situación de los ecuatorianos y latinoamericanos en territorio estadounidense, entre otros temas.



"Dialogamos con mucha sinceridad con el señor vicepresidente acerca de la situación de los hermanos ecuatorianos en los EE.UU. y sobre la necesidad de proteger sus derechos y los de su familia", manifestó Moreno en una comparecencia posterior a la entrevista.

Agradecemos el reconocimiento de EEUU a nuestro esfuerzo por restablecer una sociedad democrática, que respeta derechos y libertades. Su compromiso por atender casos de niños latinoamericanos separados de sus familias nos alegra. Fue un encuentro muy provechoso con @VP Mike Pence pic.twitter.com/JXKgxDC325 — Lenín Moreno (@Lenin) June 29, 2018



El mandatario aseguró haber transmitido al alto funcionario norteamericano la "enorme preocupación por la situación de los niños latinoamericanos que fueron separados de sus padres, no solo nos duelen los pequeños de los países hermanos, sino de manera especial la de dos niños ecuatorianos que estábamos cuidando y protegiendo", dijo.



Moreno mencionó que Pence le transmitió el compromiso de su gobierno de "dar una solución definitiva a este sensible asunto humanitario".



El canciller ecuatoriano, José Valencia, se refirió este viernes 29 de junio a los casos de los dos niños ecuatorianos separados de sus familias, de los que no ofreció detalles.



Aseguró que las gestiones diplomáticas han logrado "facilitar que, a la luz de la nuevas disposiciones de Estados Unidos, estos niños estén ya en proceso de reunificación con sus abuelos maternos", que viven en ese país.

"La Cancillería de Ecuador se encuentra atendiendo la situación de los niños ecuatorianos en EE.UU. Nuestro consulado en Houston está trabajando en el proceso de reunificación familiar de forma inmediata. La atención a nuestros migrantes en todo el mundo es una prioridad para el Gobierno", escribió la Cancillería en su cuenta en Twitter. (I)