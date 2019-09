Reconocen en Nueva York trabajo y liderazgo del presidente Lenín Moreno

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, fue reconocido en Nueva York por sus logros y liderazgo con la Insignia de Oro, el más alto honor que confiere la Sociedad de las Américas, y que en el pasado han recibido los exmandatarios Michelle Bachelet, de Chile, y Juan Manuel Santos, de Colombia.

"Usted siempre ha mostrado un liderazgo visionario con un compromiso y una pasión constante hacia su país, la región y su casa", dijo la presidenta de la organización, Susan Segal, durante el acto, que reunió a un grupo de inversores, de acuerdo con un comunicado dado a conocer este viernes por la Sociedad de las Américas.

Señaló además que bajo el liderazgo de Moreno, que está en Nueva York por la Asamblea General de la ONU, Ecuador está "en el camino de la recuperación económica, creando mejores trabajos y oportunidades para todos los ecuatorianos".

La Insignia de Oro de la Sociedad de las Américas, la principal organización dedicada a la educación, el debate y el diálogo en esa región, se otorga a los jefes de estado del hemisferio occidental elegidos de forma democrática, "cuyo excepcional liderazgo ha tenido un impacto profundo y duradero en su país y en las vidas de sus habitantes", explicó la organización en el comunicado.

Closing our #UNGA series at @ASCOA, we honored President @Lenin Moreno of Ecuador with the Americas Society Gold Insigne.



We present the award to leaders who foster an increased understanding among the nations of the Americas and beyond.



