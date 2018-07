Moreno espera la eliminación de la visa Schengen para ecuatorianos

El presidente de la República, Lenín Moreno, declaró el respaldo de la monarquía y del gobierno de España de exonerar el requisito migratorio para circular por la Unión Europea (UE), en el marco de una entrevista televisiva con Televisión Española desarrollada la noche de este lunes 30 de julio.

“Entendemos que hay un trayecto que recorrer para poder conseguirlo. Lo estamos consiguiendo”, declaró el Mandatario.

La UE está en proceso para determinar sí acogen la solicitud ecuatoriana, apoyada por España. En cuanto al tiempo que este trámite puede tomar, Moreno manifestó que es “un poco difícil decirlo”, aunque espera que pronto haya una respuesta.

La relación entre los estados de Ecuador y España es buena, según lo expresado por Moreno. Las conversaciones que tuvo el Primer Mandatario con su homólogo ibérico, Pedro Sánchez, y el Rey Felipe VI se realizaron en términos “cordiales”.

Moreno no emitió ninguna queja respecto al trato que reciben los migrantes ecuatorianos en el país europeo. La gran mayoría se trasladó a esa nación luego de la crisis económica a principios del siglo, por el denominado ‘Feriado Bancario’.

La Embajada Ecuatoriana brinda asistencia permanente a los compatriotas, tanto en el plano psicológico, jurídico y social, explicó el Presidente. “Cuando una persona abandona su patria amada no lo hizo por decisión propia, sino por necesidad”, agregó. También recalcó que varios decidieron retornar al Ecuador, por las mejores condiciones de vida que ahora existen.

"Se había perdido el norte, la forma de ver la democracia como se había planteado en la Constitución de Montecristi", puntualizó Moreno.

En diálogo con la periodista, Carmen Romero, analizó la situación política del Ecuador, la relación con EE.UU., entre otros temas.

El Jefe de Estado instó a invertir en el país. "Estamos cambiando las reglas para que los inversionistas vean el atractivo que tiene el Ecuador. Pueden invertir en minería, petróleo, turismo, manufactura, entre otros", afirmó.

Moreno se refirió a la pasada consulta popular del 4 de febrero en temas como la reelección indefinida. "No estaba dirigida a nadie de manera particular", en referencia al expresidente Rafael Correa. En la misma línea, dijo que en "el gobierno anterior parecía que una sola persona decidía el futuro de las instituciones, que no había independencia de las funciones".

Asímismo, insistió en la idea de que hubo un "solapamiento de la corrupción".

Por otra parte, manifestó el haber mantenido una reunión con el Presidente español, Pedro Sánchez, para tratar aspectos políticos, económicos, sociales y sobre el tema de las discapacidades. (I)