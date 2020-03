Los 'millennials' se toman en serio la acción política

La tecnología ya no es una elección para la “nueva política” sino una obligación para interactuar. Se comunican, se organizan e interactúan en las redes por medio de sus dispositivos móviles. Son activistas pero no militantes.

Esta generación se preocupa por problemas como la corrupción, el desempleo y la gestión local. Las redes sociales son su plataforma, al margen de las organizaciones políticas formales.



Los millennials cada vez están tomando mayor protagonismo en la política a nivel mundial, aunque la generación de los baby boomers y la Generación X siguen predominando esta área.



Según el estudio Millennials en Latinoamérica. Una perspectiva desde Ecuador de la Fundación Telefónica, este grupo de la población está preocupado por la sociedad que le rodea y sus problemas, como la pobreza, la corrupción, la educación, la economía, el cuidado del medio ambiente, entre otros.



A principios de la década del 2010, expertos creían que los millennials era la generación del “yo”, es decir, que eran narcisistas, egoístas, e inclusive caían en el prejuicio de que eran jóvenes inexpertos. Sin embargo, en los últimos años esto ha cambiado y se ha fortalecido la idea de que esta generación es mucho más colaboradora, solidaria e idealista.



Al ser una generación que creció al mismo tiempo del desarrollo de la era digital y de la internet, los millennials utilizan a las redes sociales como sus principales herramientas de participación y activismo. Es decir, son cibermilitantes.



Este grupo de jóvenes es capaz de transformar a la política tal y como la conocemos hoy en día.



Para Cristhian Silva, de 25 años, la política atañe a la sociedad, ya que los seres humanos son animales políticos que están preocupados por su entorno y su espacio colectivo.



Los partidos políticos y movimientos sociales están enfocados en este segmento de la población. Mediante plataformas de capacitación y formación política, estas organizaciones sociales están preparando a estos jóvenes para ocupar cargos políticos, especialmente para los próximos comicios de Ecuador para 2021.



Esto también se evidenció en las anteriores elecciones, en las que unos pocos jóvenes se presentaron como candidatos a las diversas dignidades.



Para Nathaly Campos, estudiante de medicina, la política es buena y para estar involucrados en ella hay que estar bien preparados e informados. Sin embargo, manifiesta que no estaría dedicada a esta actividad debido a que solo se involucraría de lleno a su profesión.



Por su lado, Augusto Calderón, también alumno de la misma carrera, considera que la política es un servicio. Él se dedicaría temporalmente a esta actividad siempre y cuando el país lo necesitase. A pesar de ello, considera que una persona que está mucho tiempo en la política se desvía de los buenos objetivos, conllevando así a actuar para su propio beneficio.



Este último postulado concuerda con Antoni Gutiérrez-Rubí, consultor político español. En su texto La generación Millennials y la nueva política, el experto considera que estos jóvenes ven como algo positivo a la política. Sin embargo, estiman que los políticos y los partidos políticos tradicionales tienen poca credibilidad porque no se sienten atendidos y escuchados.



Germán Palacios, estudiante de derecho, desconfía de los políticos porque no sabe si están velando por el bienestar común.



Los millennials son los más preocupados por el medio ambiente. Los jóvenes están conscientes de que el calentamiento global está matando al planeta y es necesario tomar medidas para frenarlo. Acorde al estudio Millennials en Latinoamérica.



Una perspectiva desde Ecuador de Fundación Telefónica, el 53% de los millennials a nivel mundial considera que el cambio climático es un tema muy urgente. De ellos, los jóvenes latinoamericanos son los que demuestran una mayor preocupación, con el 70%.



Esto concuerda con el estudio realizado por el periódico estadounidense The Washington Post y la Fundación Familia Kaiser, que sostiene que el 86% de los jóvenes encuestados cree en las advertencias de la comunidad científica y que de ellos el 52% se siente enojado; el 43%, desesperanzado; y el 29%, optimista.



Esto se debe a que tanto los millennials como la Generación Z, son los que deben afrontar estos desafíos, a diferencia de sus padres y abuelos, quienes ocasionaron estos problemas.



En ese sentido, acorde al Foro Económico Mundial, en un sondeo realizado en 180 países, los millennials, con el 78,1%, están dispuestos a cambiar su estilo de vida por uno más sostenible y amigable con el medio ambiente. De ellos, los jóvenes latinoamericanos y del sur de Asia son quienes están más comprometidos. (I)