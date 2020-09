La Ministra de Gobierno pidió al CAL admitir el juicio político en su contra

La ministra de Gobierno María Paula Romo pidió al Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificar el juicio político en su contra.

En una carta dirigida al CAL, la secretaria de Estado recuerda que esa solicitud, que está desde enero, es por dos temas: el uso de bombas lacrimógenas durante los violentos sucesos de octubre y, según los demandantes, la tardía convocatoria al Comité de Protección de Periodistas durante la jornada en que fueron secuestrados en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

La Ministra aclara que no es la primera vez que la Asamblea analiza estos hechos, pues fueron evaluados en los juicios políticos en su contra, archivados en diciembre de 2019. Además investigados por una Comisión Multipartidista creada exclusivamente para este efecto que nunca recomendó un enjuiciamiento político a ella.

He pedido al CAL que califique el juicio político en mi contra. El pretexto: una vez más los hechos de octubre. La verdad: no me perdonan haberlos enfrentado y denunciado. Compareceré a la @AsambleaEcuador cuantas veces se requiera.



Comparto la carta ⬇️ pic.twitter.com/zJOgbz5fv4 — María Paula Romo (@mariapaularomo) September 8, 2020

“A pesar de lo anterior, hay voces que insisten en la calificación de este juicio por un tema tratado hasta la saciedad: los sucesos de octubre”, dice.

En 24 meses la secretaria de Estado acudió a la Asamblea Nacional en 37 ocasiones distintas y lo hará cuántas veces sean necesarias, pues tiene la seguridad de quien nunca ha cometido ilegalidad alguna, señala.

La Ministra reiteró que es incómoda para muchos sectores políticos: para aquellos a los que ha denunciado e investigado; para aquellos que intentaron aprovechar una protesta para incendiar el país y buscar la impunidad del hoy sentenciado por actos de corrupción. También para aquellos que están atemorizados por las investigaciones del mal uso de los fondos de la seguridad social de la Policía Nacional; o para los que le hacen el juego a personajes siniestros del aparato de inteligencia de la ex SENAIN, la ex secretaría de inteligencia dedicada al trabajo sucio y extorsivo en la política, prácticas que ya no existen en este gobierno, se lee en la carta.

En octubre de 2019, @mariapaularomo estuvo del lado de la democracia y la estabilidad. Hoy la @AsambleaEcuador la llama a juicio. El tiempo pondrá las cosas en su lugar, hemos hecho lo correcto pensando en el país y en el futuro. María Paula tiene mi respaldo y gratitud. https://t.co/SFvzTUpY3O — Lenín Moreno (@Lenin) September 8, 2020

Romo señaló que no tiene nada que temer, enfrentaré los alegatos falaces con verdad y asistiré a la Asamblea para seguir demostrando que mis actuaciones siempre han sido apegadas a la ley, la ética y el servicio al país”.

El CAL aceptó la solicitud de la Ministra de Gobierno y admitió el trámite al juicio político, auspiciado por los exlegisladores de CREO, hoy independientes, Lourdes Cuesta y Roberto Gómez.

Ese proceso lo llevará adelante la Comisión de Fiscalización que deberá reestructurarse porque algunos de sus integrantes están señalados en casos de corrupción. (I)