Estrella: "En obras emblemáticas hay desvío de fondos"

La oficina de Marcela Estrella, secretaria técnica de lucha contra la corrupción del Consejo de Participación Transitorio (CPCCST), está llena de folios, donde reposan partes de las investigaciones que ha realizado sobre nueve casos de los denominados proyectos emblemáticos del gobierno anterior.

Mientras acomodaba las carpetas sobre su escritorio, comentó que una de las conclusiones del análisis es que todos los caminos se dirigen al exMandatario Rafael Correa y su equipo más cercano, especialmente al exVicepresidente, Jorge Glas.

¿Qué casos investigó?

Refinería de Esmeraldas, Refinería del Pacífico, Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón, Construcción de escuelas del Milenio, reconstrucción de Manabí, construcción de hospitales públicos, manejo de deuda pública, la hidroeléctrica Mandariacu y lavado de activos.

¿Cuándo se presentan?

Pondremos este lunes en conocimiento del presidente (Julio César Trujillo) para que se socialice el contenido a los consejeros. Y el miércoles será la sesión frente al Pleno donde expondremos los casos. Partiremos con cuatro: reconstrucción de Manabí; construcción de escuelas del milenio; Refinería de Esmeraldas y lavado de activos. El informe del segundo grupo los presentaremos en enero.

¿Qué se ha podido encontrar en esta primera fase?

El Consejo tiene informes concluyentes donde hicimos análisis minucioso de las acciones u omisiones que tuvieron las instituciones de control, específicamente Fiscalía y Contraloría, de la misma manera las irregularidades, que en los procesos de adjudicación, se han visto inmersos ministerios e instituciones.

¿Estas investigaciones pasarán a la justicia?; ¿Cómo sería el proceso?

Es necesario referirnos al debido proceso interno nuestro. Operamos como una pequeña Fiscalía. Cuando el pleno acepte los informes y recomendaciones, se le dispone a la Subcordinación de Patrocinio que den un seguimiento en Fiscalía y Contraloría, respecto a las conclusiones del informe. Asimismo, se pediría auditoria a varios informes de la Contraloría, donde se explica aparentemente muchas irregularidades, pero no se concluye con el establecimiento de responsabilidades civiles, administrativas o penales. En el caso de la Fiscalía lo que se pretende es eque inicie investigaciones indistintamente, respecto de los hechos que contienen los informes.

¿Cuantos implicados o responsables existen?

No hay un número específico, porque cada caso es diferente.

¿El expresidente Rafael Correa está en este grupo?

Me atrevería a decir y bajo una opción de propio riesgo, que todos los caminos llevan a Roma. En materia petrolera y en temas que involucran al exvicepresidente (Jorge Glas) indiscutiblemente tendremos algo. Por ejemplo, en el tema de lavados de activos, habrá sorpresas de altas esferas.

¿Por qué no puede decir más si esto será público el miércoles?

Nos regimos por el principio de reserva y son temas delicados. El Ecuador vive una crisis a todo nivel en el tema de corrupción. La filtración de cualquier tipo de información comprometería los resultados de las investigaciones.

¿El lavado de activos es el delito mayor?

Hay también presunto peculado, en otras tenemos también tráfico de influencias y desvío de dineros inusuales.

¿Cuántas personas del Cpccs-T participaron en estas investigaciones?

Cada tópico emblemático que se investigó tuvo de cuatro a cinco personas, entre abogados, sociólogos, ingenieros y analistas. Por ejemplo, en el caso de Escuelas del Milenio no se analizó únicamente el tema legal. También se analizó desde el nivel social ya que existen perjuicios.

¿Hubo obstáculos durante la investigación de presuntos delitos?

Evidencié la falta de articulación interinstitucional para el trabajo de lucha contra la corrupción. En este sentido, resulta necesario la implementación de un sistema nacional de lucha contra la corrupción.

¿Plantearán reformas legales?

Desde el área de Patrocinio se planteó la posibilidad de que el Consejo presente ante la Asamblea una reforma a la Ley de Contraloría y tendrá que arrastrar a la Constitución y al Código Integral Penal (COIP), porque lastimosamente allí se focaliza la impunidad. Cuando nuestras leyes permiten que no se se dé paso a las investigaciones reales, o Fiscalía retrasa los procesos y no hay un interés por investigar delitos de corrupción ahí ya tenemos impunidad.

¿Qué otro problema encontró?

La falta de cooperación de los Ministerios porque no tienen información sintetizada. Ecuador Estratégico sobre todo, es una de las instituciones que más problema nos ha dado.

¿ A Qué trabas se refiere?

No nos dieron informes y procesos de adjudicación que solicitamos. Pero independiente de eso, se entendería que toda institución pública debe tener la información debidamente esquematizada, archivada, y no la tienen.

¿Qué recomienda para acelerar los procesos de investigación?

Una articulación del sistema mismo. La función de Transparencia podría exhortar al trabajo conjunto, entonces podría ser que el Consejo de Participación, en algún momento, sea el rector y pueda propiciar una ley más específica.

No digo que la Constitución no lo sea, pero a pesar que el articulo 208 dice eso, las instituciones no mandan la información.

Así mismo tenemos que procurar la recuperación de dineros, de los paraisos fiscales, sin eso es muy difícil dar resultados a la ciudadanía. (i)