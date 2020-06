"La consigna es que devuelvan lo robado"

La detención de Daniel M. fue significativa, pero la Comisión Nacional Anticorrupción, Núcleo Manabí (CNA-M), dijo que la justicia debe ir por los peces gordos.¿Nos podría dar más detalles sobre estas afirmaciones?

Sentimos frustración e indignación, al mismo tiempo, puesto que el Gobierno anterior nos prometió ser la provincia del milenio. Son $ 5.000 millones que se destinaron en el gobierno de la Revolución Ciudadana: $ 3.500 millones para la reconstrucción después del terremoto para Manabí y Esmeraldas y $ 1.500 millones en la Refinería del Pacífico.

Hace cuatro años la CNA de Manabí reclamó que se le devuelva ese dinero a la provincia, que los ladrones y asaltantes sean detenidos, pero ninguno de los grandes atracadores lo está. Claro, está detenido solo Jorge Glas, pero no por los atracos a los fondos de Manabí.

¿Quiénes son los atracadores que usted menciona?

Siguen casos en la impunidad, como el del Comité de la Reconstrucción, la Refinería del Pacífico. Se nos robaron hasta el puerto de Manta; por 50 años le entregaron a la empresa Agunsa, en un proceso muy cuestionado por la Contraloría General del Estado, con indicios de responsabilidad penal y destitución. Por lo tanto, lo de Daniel M. es pequeñito, pero aplaudimos la acción de la justicia.

¿Quiénes son los peces gordos?

Comencemos con el Comité de Reconstrucción; a la cabeza estaba el exvicepresidente Jorge Glas. Pablo Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción, los alcaldes de Pedernales, Gabriel Alcívar, y de Portoviejo, Agustín Casanova, que fue reelegido; la representante del prefecto Mariano Zambrano, Clara Zambrano, y una serie más de representantes de menor cuantía, que el 22 de mayo de 2017 aprobaron 900 contratos, dos días antes del cambio de Gobierno.

Incluso con obras que no tenían nada que ver con la reconstrucción, como fue la autopista Manta-Colisa; también se gastó en vallas publicitarias, coliseos, alfombras rojas, hélices, todo eso lo determinó Contraloría; por eso determinó indicios de responsabilidad penal y destitución, pero el Contralor está en deuda con Manabí...

¿A qué se refiere?

Porque luego de aprobar los indicios de responsabilidad penal, después de enviar a Fiscalía esos indicios, dio pie atrás y les concedió un recurso de revisión, el 13 de septiembre de 2019.

¿A quién le concede el recurso ?

A los miembros de la Reconstrucción, correístas y socialcristianos, que siempre hemos denunciado, que ahora votan juntos en la Asamblea. Por eso exhortamos a la Fiscal de la Nación que continúe con las indagaciones fiscales; son seis indagaciones que tiene la Fiscal, que tiene que unificarlas con el Comité de Reconstrucción.

¿Cuáles son esas indagaciones?

La primera es la que presentó el Consejo de Participación Ciudadana, con el doctor Julio César Trujillo; la otra es producto de nuestras denuncias presentadas a Contraloría, una denuncia de la organización civil y otra del consejero del CPCCS, Francisco Bravo.

¿Conocían lo que pasaba con el asambleísta Daniel M.?

Presentamos sobre el caso del Hospital de Pedernales, un requerimiento a José Vélez Saltos; nos contestó como le dio la gana, porque era vox populi lo que estaba sucediendo ahí. También denunciamos la forma como se ha licitado al hospital de Bahía de Caráquez y lo mismo con la repotencialización del Hospital Rodríguez Zambrano, de Manta, donde hay un informe con más de 30 observaciones realizadas por la veeduría ciudadana. Hoy día el Vicepresidente dice que hay fuerzas oscuras que se oponen a la repotencialización del hospital de Manta.

¿Y existen esas fuerzas oscuras?

No es nada de eso, si no se hubieran perdido los $ 3.500 millones, ya hubiéramos tenido el hospital de Pedernales, de Chone, del Carmen, de Bahía y Manta, no tendría la necesidad de repotencializar su hospital, sino que se hubiera construido uno nuevo.

Si solamente con los $ 120 millones que se destinaron en la vía Manta-Colisa, obra que no tenía nada que ver con el terremoto, se hubiese priorizado la salud, mas no los negocios particulares de los miembros del Comité de Reconstrucción. La consigna ahora es que devuelvan lo robado.

¿Cómo hacer realidad esta consigna, tanto en este Gobierno como en el que vendrá?

Por más buenas intenciones que tenga el presidente Lenín Moreno, está maniatado, porque es un gobierno que tiene disputas por las diferentes tendencias; tiene a puertas rezagos del correísmo, fuertes intereses. (I)