“El gasto electoral está inflado con respecto a otros comicios nacionales”

El consejero dijo que el presupuesto no está vinculado a principios técnicos ni a objetivos.

El vocal del Consejo Nacional Electoral, Luis Verdesoto, analiza el presupuesto para las elecciones de 2021 y señala que es más alto con respecto a otros países de América Latina.



Se calcula que el presupuesto para las elecciones nacionales de 2021 será de 147 millones de dólares. ¿Es exagerada la cifra?

No tiene principios técnicos ni está vinculado a los objetivos de la institución. Está inflado si lo analizamos con respecto a otras elecciones presidenciales anteriores. Esto se debe a la falta de organización y de planificación. O también a algún interés político. Por ello, la calidad de ese gasto es muy mala.



¿Gastar más implica tener mejores comicios?

Yo diría que es una pavorosa adicción al gasto. Creer que si gastas más puedes contar rápido los votos o si adquieres un sistema informático último modelo no habrá fraude, eso no es así. Hay que ponerle términos de realidad a ese presupuesto y adaptarlo a la situación global de Ecuador. Esa cantidad que se pretende utilizar para las próximas elecciones podría emplearse en el desarrollo del país.

El gasto electoral del CNE para las próximas elecciones está por encima de países como Chile o Bolivia. ¿Qué dice de esto?

Así es. Es el gasto electoral más alto de toda la historia del Consejo Nacional Electoral. El promedio de ese gasto electoral en la región es de 5,20 dólares por votante. El de la presidenta del CNE es de 10,95, es decir, casi 11 dólares.

¿Qué dice de los gastos de las campañas políticas?

Esos gastos también tienen que ir hacia abajo y cada vez requieren ser más técnicos para lograr mejores estándares, tal como ocurre en las elecciones de otros países. Las campañas políticas son largas, dilatadas y dan lugar a un período de protección institucional. Eso no es bueno para el país porque crea incertidumbre en las inversiones y en los procesos económicos.

Los problemas internos en el CNE siguen. ¿Hay visos de solución o no?

Se necesita llegar a acuerdos mínimos y no convocar a sesiones de modo reservado solo para que te aprueben los de tu lado. Tampoco hay que tener una agenda oculta. (I)