190.000 ciudadanos decidirán el destino del "Chato" Castillo en Loja

Este domingo 24 de junio los lojanos acudirán a las urnas para el referendo. Las fotomultas fue el detonante para que el dirigente de los taxistas emprenda en un pedido de revocatoria.

---------------------

José Bolívar Castillo

Alcalde de Loja

Para el alcalde de Loja, Bolívar Castillo, el pedido de revocatoria a sus funciones no es más que un asunto político de quienes, a su criterio, “buscan figurar en las próximas elecciones”. Él cree que existe manipulación política y no se ve todo el trabajo que se ha hecho en la ciudad, por ejemplo, la regeneración urbana que finalizará en julio próximo.

¿Cómo toma usted este proceso de revocatoria?

Fue inadmitido a trámite por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en su sentencia del 12 de octubre de 2017. ¿Por qué pedían la revocatoria? porque se aplicó en Loja las fotomultas sin que haya una ordenanza aprobada por el Cabildo. No sé si estos señores que hacen estas cosas (reclamos), alguna vez estudiaron Derecho. Que yo sepa la vigencia de una ley no requiere de una ordenanza.

¿Es decir que es potestad del Alcalde?

Es lo que señala el artículo 190 del Reglamento General de la Ley de Tránsito. Este dice: Es facultad administrativa la aplicación, en territorio, de las normas generales de regulación de los límites de velocidad, en este caso del Alcalde...

Como usted sabe aquí no son los taxistas los que están de por medio, es la politiquería la que utiliza a los taxistas y lo que les preocupa no son los taxis, no son las calles, no es Loja, lo que les preocupa es preparar la campaña electoral que ya está convocada. Este referendo, que significa un gasto de alrededor de $ 3 millones de un pueblo que tiene que cuidar sus escasos recursos, se lo hace para manipular políticamente a Loja.

¿Por qué cree que existen sectores en su contra?

Porque si algo está prohibido en países donde no se respeta la democracia es quien ejerce la autoridad el que comete el “delito”, de no convertir al Estado en instrumento dócil de grupos de presión económica.

¿Qué significa eso?

Son utilizados totalmente.

¿Quiénes están detrás de todo esto?

Toda la “farándula” política, de la extrema izquierda a la extrema derecha, pasando por el extremo centro.

¿Por qué no dejar que termine su gestión si falta poco tiempo?

Porque ellos quieren manejar el proceso electoral. Ellos piensan que voy a presentar mi candidatura a una reelección, sobre eso aún no he hablado ni he decidido nada, pero les tortura la idea de una reelección.

¿Y hay la posibilidad de una candidatura a la reelección?

Hay la plena posibilidad, pero eso aún no lo he decidido, tengo otros proyectos y actividades.

¿Qué proyectos tiene?

Tengo 73 años, soy una persona que quisiera enfrascarme más en la actividad académica, desearía escribir mis memorias y, por último, anhelo tener una jubilación activa y no pasiva. Usted puede observar que en este momento la Plaza de Loja está interrumpida por estos señores, quienes son empleados del Consejo Provincial de Loja.



¿Qué pasará si el domingo el voto no le resulta favorable?

El lunes tengo que prepararme para entregar el mandato a la señora Vicealcaldesa, que viene a hacerse cargo hasta que se dé la elección.



¿Ha recibido respaldo?

Sí y es enorme. Este rato salgo a la botica a comprar y la gente se amontona para darme su apoyo.

Hay quienes lo catalogan de prepotente...

Les diría que gobernar nunca es adular. Gobernar no es inmoralmente poner el poder a órdenes de quien más influye. Gobernar es cuidar el interés público por arriba de los intereses privados por más influyentes que estos sean. (I)

--------------------------

Segundo César Armijos

Presidente de la Unión Provincial de Taxis de Loja

Como un contrato “perverso” califica a las fotomultas el dirigente de los taxistas en la ciudad de Loja, Segundo César Armijos, tema que derivó en el proceso para la revocatoria del mandato del alcalde Bolívar Castillo. El dirigente cree que este domingo la ciudadanía tomará una decisión acertada, que es pedir la salida del burgomaestre.

¿De dónde y por qué nace este proceso en contra del Alcalde?

En primer lugar, yo llegué a la Unión Provincial de Cooperativas de Taxis como presidente el 3 de marzo de 2016. Hice varias gestiones con él (Alcalde), pero apenas llegué nos puso una Ordenanza con un solo artículo para la creación del taxi eléctrico. Y así fue, puso el artículo, pero no se hablaba nada del tema que tratamos, más bien indicaba que taxi que no cumpla las condiciones que él las podía decir, tenía que emigrar de la combustión a la electricidad.

¿Cómo se elaboró esa ordenanza?

Fuimos mis compañeros, concejales y yo quienes elaboramos una ordenanza para el taxi eléctrico con 9 artículos. En el segundo artículo le pusimos que no sea obligatorio migrar de combustión a electricidad, por lo que dejamos de manera opcional, eso fue un éxito para los compañeros. El mismo se dio en marzo del año 2016.



¿Y qué pasó con las fotomultas?

Fue un contrato perverso. A quién se le puede ocurrir sancionar o trabajar de esta forma, porque ni siquiera el control lo hace el Municipio, que sí tenía las competencias, pero el mismo se trasladó a una empresa privada.

Buscamos un diálogo en la Agencia Nacional de Tránsito y por sugerencia de ellos nos indicaron que sí hay cómo hacer una alianza público-privada y planteamos una ordenanza, pero no se la entregamos al Alcalde, sino que lo hicimos a través del CNE en el ámbito democrático recogiendo firmas, ¿y sabe qué se hizo?, el 10 de marzo de 2017 se aprobó con 11 votos en el seno del Cabildo y en el mes de junio echó a la recicladora con 6 votos a favor.

Este tipo de cosas nos hicieron tomar la decisión porque además en junio del año 2016 con los compañeros del Taxi Ejecutivo le llevamos (al Alcalde) dos carpetas con inconsistencias respecto a las fotomultas.

¿El Alcalde habla de una reducción de accidentabilidad en Loja?

No hay que desconocer que en Loja se han dado ejemplos claros y no es por el control. Tampoco nos oponemos al mismo, siempre estuvimos por el control y es verdad la reducción, pero no es por el exceso de velocidad, sino por la disminución de la impericia, negligencia e inobservancia.

¿La recolección de firmas es un respaldo para usted?

Aquí (parque centro de Loja) se inició con la recolección de firmas. Un compañero salió con una bandera, pero se mofaban diciendo que no van a cumplir con el número que se necesitaba, pero se pasó la prueba y nos fuimos al CNE para la revisión de las mismas y se superó el monto que nos pedían que era de 23.486. Llegamos con 27.764 firmas, no hubo objeción de ningún lado.

¿Si hay la revocatoria, Piedad Pineda sería la alcaldesa?

En derecho sí, porque ella es la Vicealcaldesa, pero hay que hacer una observación: ella fue electa no como debió ser, ahí se utilizó un proceso que no correspondía, es decir, hay un litigio y está cuestionada. El 7 de julio se va a deliberar si se queda o se va de la Vicealcaldía, porque por votos le corresponde a Franco Quezada ese puesto.

¿Qué dicen los concejales sobre la revocatoria?

Se han sumado a nosotros los que no le obedecen al Alcalde, ellos saben que lo que hacemos es lo correcto. En cuatro años el Alcalde no hizo obra. (I)