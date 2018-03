Llegó desde la Amazonía y es la más joven asambleísta

No tiene experiencia política, pero ha trabajado desde que salió del colegio. Es la más joven del Parlamento y nació en una comunidad rural, cerca de Tena.

Gabriela Cerda, de 26 años, es de la bancada Alianza PAIS e integrante de la Comisión de Biodiversidad. Ella laboró en la Prefectura de Napo y se vinculó al canal de televisión del organismo. Sus intereses principales son las comunidades rurales porque hay que volver la mirada al campo y a los jóvenes, señaló a este diario. “Los jóvenes queremos representarnos a nosotros mismos. Tenemos nuestra propia voz”, dijo.

Cerda ganó su curul con 12.900 votos de los 80.000 de la provincia de Napo. La legisladora estuvo vinculada a la organización evangélica estadounidense Compasión Internacional, que la becó para estudiar de los seis a los 18 años. “Era un centro de educación integral, nos inculcaron el amor al prójimo y a Jesús. También nos prepararon para ser emprendedores y tomar nuestras propias decisiones”, dijo.

La parlamentaria, quien es soltera y está comprometida, culminó sus estudios de ingeniería comercial, pero no tiene el título porque fue una de las universidades cerradas por el ex gobierno, lamentó. Ella no se siente discriminada por su género o edad, en su comisión hay tres mujeres, una es la titular.

Cerda contó que se llevan muy bien, comparten el trabajo y los colegas más experimentados están encargados de ayudar a los nuevos. Sin embargo, admitió que es un choque fuerte entrar en la política porque los jóvenes piensan que hay ciertas etapas para disfrutar a plenitud. (I)