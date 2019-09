Plantean sanciones a empresas que usen datos de los ecuatorianos sin autorización

El ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena, reiteró la necesidad de un marco regulatorio para proteger la información personal de los ciudadanos ecuatorianos, propuesta que el Ejecutivo entregará al Legislativo y que plantea sanciones a empresas que usen esos datos sin autorización.

''Durante 20 años los gobiernos de turno no han propuesto nada sobre este tema. Hemos trabajado esta propuesta aproximadamente por ocho meses, y será entregada hoy (jueves 19 de septiembre) en la tarde en la Asamblea Nacional'', señaló el funcionario durante una entrevista en el programa Primera Impresión de Ecuador TV.

Michelena explicó que para la elaboración del proyecto de Ley de Protección de Datos Personales se ha optado por el modelo europeo, que es garantista al derecho. "El ecuatoriano es dueño de su información y es él quien toma la decisión de qué se hace con esa información", apuntó.

El ministro dijo que en la actualidad no hay sanciones y que la información disponible en la nube es usada sin el consentimiento ciudadano. "Usted puede recibir llamadas, puede llamar a quejarse a decir que no le llamen, pero no hay sanción, no hay regulación, no hay un marco de control sobre esos datos personales".

Adelantó que se ha trabajado en un portal y en un sistema de software que permita a los ecuatorianos entrar, poner sus datos y decir si quiere o no recibir información. Adicional, con las telefónicas para identificar todos los call center que puedan exigir saber de dónde vienen las llamadas.

"Y en caso de que digan (los ciudadanos) que no necesito información, que no quiero que me llamen, que no quiero tener acercamiento comercial marketero, político y partidista, en momento que se haga eso, cuando esté aprobada la ley, puede haber una sanción de hasta el 20% de la facturación de la empresa que lo esté haciendo, además sanciones penales, retención de representantes legales, suspender y hasta eliminar la actividad de la empresa", acotó Michelena.

"En el momento que una empresa viola la decisión del ciudadano ecuatoriano tiene que atenerse a las consecuencias de la autoridad competente. Ese es el objetivo básico de la Ley de Protección de Datos Personales", subrayó.

Incluso, añadió Michelena, en casos extremos de vulneración de la intimidad familiar puede existir el derecho al olvido, "donde toda la información de un ciudadano puede desaparecer".

LEA TAMBIÉN: El cibercrimen mueve cerca de $3.5 trillones anualmente

El líder de esta cartera de Estado aclaró con respecto a la filtración de datos de cerca de 20 millones de ecuatorianos. ''No hubo hackeo, lo que hubo fue la detección de una base de datos abierta. Esto se bloqueó de forma inmediata. Hay mucha información de data personal que no es formalmente controlada. Con la ley controlaremos todo eso'', dijo.

Durante la entrevista, el Ministro de Telecomunicaciones sostuvo que la Fiscalía tiene la obligación de averiguar de dónde la empresa Novaestrat sacó toda esa información. ''Al momento se está realizando un análisis forense de las máquinas de esa empresa encontradas durante un allanamiento''.

Finalmente, Michelena indicó que se está avanzando en la estrategia Ecuador Digital, pero primero debe haber una legalidad para la protección de los datos de los ecuatorianos. En ese sentido dijo que espera que la Asamblea Nacional trate este tema con celeridad. (I)