Lasso critica a Cabezas por uso de "marketing" en campaña electoral

Guillermo Lasso, líder del movimiento CREO, criticó las declaraciones de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, sobre el manejo que se dio al feriado bancario durante la campaña electoral presidencial de 2017.

“Sin ningún rubor ni vergüenza, la presidenta de la Asamblea Nacional - miembro de Alianza PAIS- justificó las injurias en mi contra porque: Es un marketing. Una campaña política es un marketing”.

El exbanquero cuestionó además la legitimidad de sus cargos. “Quienes hoy gobiernan pasan por normales o por ‘marketing’, la injuria y la mentira”, escribió el dirigente político en Twitter.

En una entrevista en un espacio digital privado, a la titular de la Asamblea se le preguntó: “¿Lasso tuvo o no tuvo responsabilidad?”, en relación con el feriado bancario.

Ella respondió: “Si el banco de él sobrevive, no necesariamente (tiene responsabilidad), no puedo decirte si tuvo responsabilidad, porque no conocía cuál era el manejo de ese banco en el momento”.

Luego de ello, se le inquiere: “¿Por qué lo decían en campaña política?”. Cabezas responde: “porque es un marketing, una campaña política es un marketing”.

Y agregó: “utilizas en una política argumentos a favor y en contra”.

En su intervención, Cabezas señaló que la crisis bancaria marcó a muchos ecuatorianos y que “jamás utilizó ese eslogan en campaña”.

La campaña de las elecciones presidenciales en la primera vuelta de 2017 duró 45 días; en ella participaron ocho candidatos e inició desde el 3 de enero hasta el 16 de febrero.

La segunda vuelta duró 20 días, la misma se dio del 20 al 30 de marzo.

Los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) dieron como ganador a Lenín Moreno con el 51,16% de los votos frente al 48,84% que obtuvo el excandidato presidencial Guillermo Lasso.

Lasso se rehusó a reconocer su derrota y habló de fraude, pese a que los observadores internacionales avalaron los comicios. (I)