La propuesta de eliminar el quinto poder no está en sus planes

Es una de las fundadoras de Alianza PAIS y fue Secretaria de Pueblos. Manuela Gallegos, de 54 años, con estudios superiores en Venezuela y Moscú, pero sin títulos, conversó con El TELÉGRAFO sobre el Consejo de Participación Ciudadana y su candidatura.

Hay críticas a la conformación de ese consejo. ¿Usted que dice?

Nada será perfecto. Hay equidad de género, de edades y de nacionalidades. Está Luis Macas, de reconocida trayectoria. Todos somos los representantes de lo que el pueblo necesita, no es la designación de una sola persona.

Usted fue fundadora de Alianza PAIS y secretaria de Pueblos. Tiene una pasado político-partidista.

Todos pueden opinar lo que quieran. Yo cumplo con las condiciones y me veo como una ciudadana común. Tuve la ingenuidad de creer en PAIS porque no conocía a Correa. Yo aprendo de los errores.

¿Cuál cree que es la prioridad de ese Consejo?

Hay que rectificar errores y terminar con ese desviación del CPCCS. También construir otros espacios que se dejaron de lado por intereses partidistas.

La primera tarea es cumplir con la pregunta tres y evaluar a las autoridades de control. Hay grandes problemas por la falta de observaciones y de institucionalidad. Además debemos blindarnos ante cualquier intervención política y del poder. El Consejo es ciudadano.

El Consejo tendrá que evaluar a 47 autoridades de control.

El proceso de selección para esas autoridades tiene que acortarse, no puede demorar varios meses. Eso no quita efectividad ni transparencia. Ecuador vive una crisis de confianza después de los horrores de corrupción, de despilfarro de recursos públicos de manera tan irresponsable. Todo esto tiene que ver con las autoridades de control, la gobernabilidad y en la confianza de las instituciones. Correa fue el primero en violar la Constitución y cooptó todos los espacios del Estado para utilizarlos en su Gobierno. El hizo del Consejo un búnker para mantenerse en el poder y sin controles.

¿Por qué cree que la Fiscalía debe ser evaluada?

La Fiscalía ha faltado a su deber, el fiscal Baca ha tratado de hacer algo pero no lo que el pueblo espera. Es inadmisible la corrupción y peor aún con la bandera del pueblo y a nombre de revolución. La corrupción es comparable al genocidio porque condenan a muerte a los más necesitados, por ejemplo, los niños que nacen sin ninguna posibilidad de vivir bien.La Fiscalía debe responder a la ciudadanía.

¿Qué otra institución tiene que examinarse con prioridad?

La Contraloría, a pesar de que Celi está haciendo un excelente trabajo. Es una vergüenza haber tenido a Carlos Pólit como contralor por 10 años. Hay que recuperar a Ecuador, sus principios y la dignidad nacional.

El presidente Moreno señaló que los candidatos del Consejo para votación popular serán filtrados por el CNE. Eso es volver al pasado, dicen las organizaciones políticas.

Es evidente que hay un gran cuestionamiento al Consejo Nacional Electoral (CNE). Esa entidad debe ser una de las primeras en ser evaluada y replanteada. Debían salir tres consejeros que no lo hicieron. Ciertos organismos están tratando de reivindicarse con el pueblo ecuatoriano y vimos que no hubo problemas en la consulta.

¿No es mejor que el quinto poder desaparezca y volver a las tres funciones de Montesquieu?

Respeto las opiniones de todos y creo que en cierta forma tienen razón porque el Consejo de Participación fue pervertido. Mientras exista ese poder hay que replantearlo y reconstituirlo desde la visión que fue propuesta en la Constituyente.

Mariana Alcívar. doctora en Jurisprudencia, candidata al Consejo transitorio

Ha sido auspiciada por dos partidos políticos: Democracia Popular y Partido Social Cristiano para el Congreso, la concejalía y la alcaldía de Portoviejo hace 12 años. La doctora María Alcívar, de 71 años, tiene larga experiencia en la función pública, ha sido docente universitaria y asesora de empresas privadas. Ella contestó vía email las preguntas de este Diario.

¿Cómo recibió la noticia de su nombramiento para ser candidata al CPCCS transitorio?

Con gran emoción, al habérseme escogido entre 24 personas por parte de la mesa de Convergencia, que está integrada por 18 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. A ellos les agradezco por integrarme en la lista que envió el Presidente y de esta manera encabezar la séptima terna. Pero, al mismo tiempo, siento una gran y profunda responsabilidad por tener que cumplir con las esperanzas y expectativas del pueblo ecuatoriano.

Hay críticas a la conformación de ese Consejo. ¿Usted qué dice?

El pueblo ecuatoriano se pronunció por la forma de estructurar este Consejo de Participación Ciudadana transitorio, por lo que ahora corresponde acatar este mandato popular.

¿Usted ha sido candidata a cualquier dignidad por alguna organización política?

Fui candidata para al Congreso Nacional de 1997, Concejala de Portoviejo en 1998 y candidata a la Alcaldía en el 2004 auspiciada por el partido Democracia Popular (DP); y candidata a asambleísta suplente por el Partido Social Cristiano (PSC) en 2006, hace 12 años que no he tenido participación política. Para ser miembro de este grupo transitorio no se deberá tener actividad política únicamente los últimos cinco años. No estuve afiliada a ninguno de estos partidos, sino que fui invitada y auspiciada por los mismos.

¿Cuál cree que es la prioridad de ese Consejo?

Considero que debe ser prioridad evaluar a los funcionarios que han cumplido o no sus funciones de acuerdo con la Constitución y leyes que nos rigen, para determinar si procede o no la terminación de sus periodos en esos organismos públicos.

Se tendrá que evaluar a 47 autoridades de control.

Sí, de ser elegidos hay que evaluar a todas las autoridades que faculta la Constitución y leyes que nos rigen.

¿Por qué cree que la Fiscalía debe ser examinada?

Por cuanto así lo mandó el pueblo ecuatoriano en su pronunciamiento del 4 de febrero del 2018, mediante referéndum y consulta popular.

El presidente Moreno señaló que los candidatos a votación popular del Consejo serán filtrados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Eso es volver al pasado, dicen las organizaciones políticas.

Dada la gran responsabilidad de las funciones del Consejo, considero que deben exigirse requisitos para ocupar tales funciones y para ello debe existir un organismo que ejecute el cumplimiento de los mismos; y que en este caso es el Consejo Nacional Electoral.

¿No es mejor que el quinto poder desaparezca y volver a las tres funciones de Montesquieu?

La Constitución de la República, que fue resultado de una consulta popular en el 2008, establece la participación ciudadana como estructura del Estado Ecuatoriano.

Por tanto, lo que se debe hacer es cumplir con la normativa jurídica y si en el ejercicio de las funciones se establecen falencias para una mejor y mayor participación ciudadana hay que implementar las reformas a través de los organismos competentes. (I)