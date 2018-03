José Serrano desmiente que haya solicitado asilo en Panamá

El asambleísta José Serrano desmintió una supuesta noticia que circula en redes sociales en que se afirma que solicitó asilo político en Panamá.

"Aquí nací, aquí he luchado, aquí seguiré luchando. No me amedrentan la delincuencia, ni las noticias #Falsas", tuiteó el legislador junto con la captura de pantalla del rumor que circula en redes.

Aquí nací, aquí he luchado, aquí seguiré luchando. No me amedrentan la delincuencia, ni las noticias #Falsas pic.twitter.com/P3pfXh7Gyj — José Serrano Salgado (@ppsesa) 29 de marzo de 2018

El pasado 10 de marzo, Serrano fue destituido como presidente de la Asamblea Nacional luego de que compareciera ante el pleno del Legislativo para explicar su conversación con el excontralor Carlos Pólit, prófugo de la justicia. (I)