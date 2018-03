John Merlo: “Ahora El Pan no tiene población, en Mataje hay muy poca gente”

El contraalmirante John Merlo dirige el Mando Único de las Fuerzas Armadas y de la Policía en la frontera norte. Bajo su mando se articulan las operaciones de seguridad, acciones que se incrementaron desde esta semana con la restricción de la circulación por las carreteras de las parroquias de San Lorenzo y el cierre de centros de diversión nocturna antes de las 22:00.

¿Qué acciones tomarán para que la seguridad retorne?

A partir del último atentado existieron reuniones con el Alto Mando, con el Ministro de Defensa y con otras autoridades donde se les explicó toda la problemática que tenemos en el área, que no va centrada solo en los últimos enfrentamientos y actos terroristas; tenemos una compleja situación con la minería ilegal, con contrabando de combustibles, con el desconocimiento de las personas que habitan en la frontera.

Y además de esto necesitamos dejar en claro el catastro. Muchas de las tierras que se encuentran en el sector fronterizo están ocupadas con construcciones demasiado grandes para el sector y el número de habitantes.

¿Y el narcotráfico?

Todas las anteriores están ligadas con el narcotráfico. Sabemos que el sector de Tumaco, en Colombia, es una de las áreas de mayor producción de sembríos de coca del mundo y esa actividad está en el tiempo de cosecha. Esa cosecha debe ser refinada, tratada y ese producto debe salir a mercados internacionales.

Se habla de la presencia de carteles mexicanos en Tumaco

La información se la conoce, la contrastación no le puedo asegurar porque operan en territorio colombiano.

Usted habla de edificaciones extrañas a la frontera, ¿son zonas de refugio?

No podemos asegurar que sean usadas para ese fin porque no existen dueños. Solo encontramos a un cuidador y dice que el dueño solo aparece de vez en cuando. Pero hallamos una construcción con piso pavimentado que parece un club de baile y en el segundo piso hay 12 dormitorios y en la parte de afuera hay seis baños.

Además, en El Pan encontramos un inmueble que en su centro tenía una gallera con mesas y gran cantidad de sillas. Una construcción de estas características para una población de 200 habitantes, dedicada en su mayoría a la pesca y a la agricultura, es rara. Definitivamente hay algo que no está bien. Hay algo que no cuadra.

¿Cómo se desarrollan estos operativos en las zonas de frontera?

La misión de las Fuerzas Armadas está dirigida al control y seguridad del territorio nacional. Hemos aumentado los controles y eso está originando cierto malestar en personas que ven permanentemente a un militar patrullando en el sector.

Mucha gente lo mira con gusto y se siente segura, pero otros, quienes están en actividades que no son lícitas, sienten molestia. Hay que determinar claramente la nacionalidad de las personas que viven en frontera, hay que conocer qué actividades realiza; esto debe ser cumplir con el apoyo de las alcaldías y los ministerios.

¿Han existido desplazamientos de los habitantes de las zonas más conflictivas?

Previo al primer enfrentamiento en El Pan el 60% de la población salió. Ellos pidieron que se les brinde una asistencia social, el gobierno cantonal de San Lorenzo buscó la forma de albergar a la población en áreas que ya tienen definidas, pero al momento no hay nadie. Ellos prefirieron ir a casa de familias y no están en la condición de albergados. Ahora El Pan no tiene población; en Mataje hay muy poca gente, pero tampoco han pedido albergue, es decir que están en casa de acogida de familiares.

¿Cómo han planificado el combate a los autores del atentado?

A ellos les hemos dado el nombre de Grupos Armados Organizados porque tienen una cabeza y una estructura. No hemos tenido conflicto directo con ellos, porque estos grupos no están en Ecuador, están en Colombia. Es un enemigo que no está a simple vista.

¿Cómo va la coordinación con Colombia?

Se coordina para tener conocimiento de las operaciones que se hacen y cuáles son las áreas donde hay problemas con la población. Áreas que tienen un comportamiento distinto al resto de la población que se dedica a la pesca y la agricultura. La determinación de estas áreas es fundamental para que las dos fuerzas sepan a qué nos estamos enfrentando.

¿Ecuador necesita apoyo de los militares colombianos?

En este momento es su presencia frente a los sectores donde tuvimos incidentes porque no tenemos la contraparte en los sitios más problemáticos.

¿Cuáles han sido los resultados del mando único?

El mando único ha dado buenos resultados, incluso en coordinación con Colombia, sobre todo ante el intercambio de información de organizaciones que están intentando cruzar a territorio ecuatoriano y así podemos detenerlas. (I)

Colombia y Ecuador intercambian información

El ministro de Defensa Nacional, Patricio Zambrano, calificó ayer como positiva la Comisión Binacional Fronteriza que se reunió el pasado sábado en el Fuerte Militar Tulcán, en Carchi.

Destacó los compromisos de Ecuador y Colombia para fortalecer la frontera, entre ellos más presencia de Colombia en su territorio.

Zambrano dijo que entre las posibilidades está que existan destacamentos de ese país en la zona limítrofe con Ecuador. Ponderó la posibilidad de intercambio de información e inteligencia para combatir a los grupos armados residuales.

En ese sentido, Zambrano desmintió los videos e imágenes que circulan en redes sociales sobre un supuesto ataque en Tumaco del Ejército colombiano, donde habrían muerto los atacantes de los militares ecuatorianos. Dijo que esa información es de otros países y que incluso el ataque de las FF.AA. de Colombia mencionado en esa información es de octubre. “No son ciertos. Pedimos a los medios que verifiquen las fuentes”, dijo.

También aprovechó el tiempo para señalar que la Secretaría Nacional de Inteligencia liderará las competencias de inteligencia.

Esto a pesar de que semanas atrás el Presidente de la República, Lenín Moreno, anunciara el inicio del proceso de eliminación de la Senain.

Resaltó que los subsistemas de Inteligencia de la Policía y de las Fuerzas Armadas, que están subordinadas a la Senain, operan con normalidad.

“Esperemos que en el momento que se tomen las decisiones, el Presidente de la República pueda decirnos a dónde se cambiará el tipo de servicio de inteligencia”, resaltó Zambrano. (I)